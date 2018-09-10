Петербург: уполномоченный по правам человека раскритиковал действия влатей 9 сентября

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что на митинге 9 сентября вновь грубо нарушили право граждан на свободу мирных собраний.

«Действия исполнительной власти и правоохранительных органов, не допустивших согласованного митинга 9 сентября на площади Ленина, фактически спровоцировали проведение публичного мероприятия в несогласованном формате, последующие нарушения общественного порядка, создание неудобств жителям и гостям города. Задержаны сотни граждан, при этом журналистами и представителями Уполномоченного зафиксированы случаи неоправданно жестких силовых действий сотрудников правоохранительных органов», — отметил Шишлов.

По словам омбудсмена, негативного развития событий можно было избежать, если бы площадь Ленина не перекрывали якобы из-за ремонтных работ, которые на самом деле проводились на проезжей части. Отмечается, что власти не пошли на диалог с организаторами.

Как сообщалось, незадолго до согласованного митинга против повышения пенсионного возраста на площади Ленина рядом прорвало трубу. В Смольном заявили, что это создает опасность для митингующих. Однако согласование митинга юридически отозвано не было. Тем не менее, 9 сентября начались массовые задержания активистов. Полицейские действовали необыкновенно жестко, не жалея ни молодежь, ни пенсионеров.

По инф. rosbalt.ru

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