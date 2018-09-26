"Пенсионная повышка" принята: раз, два... три?

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Госдума приняла во втором, решающем, чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За его принятие высказались 326 депутатов, против проголосовали 59 парламентариев и один воздержался.
При доработке законопроекта ко второму чтению к нему поступило более 300 поправок, однако в итоге депутаты одобрили в основном поправки, инициированные президентом РФ и депутатами от фракции «Единая Россия».
Главной поправкой из предложенных к законопроекту президентом РФ стало снижение возраста выхода на пенсию для женщин с первоначальных 63 до 60 лет (сейчас в 55 лет). Мужчинам же прописали выходить на пенсию в 65 лет (сейчас в 60 лет).
В законопроекте также появилась норма о более раннем выходе на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества детей. Так, матери с тремя детьми смогут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 55 лет.
Президентскими поправками сохраняется льготный порядок выхода на пенсию для особых категорий граждан — шахтеров, работников опасных производств, жертв чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера и т. д. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.
В России также появится новая категория граждан — лица предпенсионного возраста. Таковыми будут считаться женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины — 60 лет. Таким гражданам в случае потери работы за пять лет до выхода на пенсию будет выплачиваться в течение года повышенное пособие по безработице в сумме до 11 тыс. 280 рублей. Обычным работающим гражданам, которые потеряли работу, будут платить минимальное пособие по безработице в 8 тыс. рублей.
Рядом поправок вводится новая система индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно документу, с 2019 по 2024 годы пенсия будет ежегодно повышаться на 1 тыс. рублей. Индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было до сих пор. После 2024 года пенсии будут индексироваться два раза в год и, как заверили в правительстве, на уровень выше инфляции.
Поправками также сохраняются льготы по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
По инициативе единороссов законопроектом сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с предполагаемых изначально 45 до 42 лет, а для женщин — с 40 до 37 лет. Также сохраняются сроки назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.
Большинство поправок, предложенных депутатами от других думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», не смогли заручиться поддержкой в Госдуме. Депутаты, в частности, предлагали ввести мораторий на повышение пенсионного возраста в России до 2035 года.
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