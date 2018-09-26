Госдума большинством голосов отвергла мораторий на "пенсионную повышку"

Госдума отклонила поправки о введении моратория на повышение пенсионного возраста в России до 2035 года.

С предложением принять соответствующие поправки при рассмотрении Госдумой во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста выступили представители трех думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Необходимость ввести мораторий депутаты объяснили «крайней непопулярностью» пенсионного закона среди граждан. «Эта реформа очень и очень непопулярна, она не достигнет своей цели. Народ уже выражает свое мнение, в том числе через итоги голосования», — заметил на заседании депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.

По его словам, из-за «отвратительной» демографической ситуации в стране солидарная пенсионная система себя исчерпала. Но, несмотря на это, реформу необходимо отложить на 20 лет. «За это время люди задумаются о том, чтобы формировать самостоятельно свои пенсионные накопления — с 20 до 60 лет могут накопить ту сумму, на которую смогут жить потом», — убежден Иванов.

С предложением отложить дискуссию по вопросу повышения пенсионного возраста до 2035 года выступил и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Однако он уверен, что проблема не связана с демографической ситуацией в стране. «Демографическая яма будет полностью преодолена к 2023 году, потом начнется приток молодежи на рынок труда. Уже в прошлом году количество рабочих мест сократилось, несмотря на рост экономики, на 420 тыс., а в текущем — на 216 тыс.», — указал депутат. По его мнению, принимаемый Госдумой пенсионный закон лишь спровоцирует рост безработицы в России.

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Напомним, сегодня происходит рассмотрение всей "пенсионной повышки" во втором чтении - и если все пройдет "по плану", то вызывающий негодование общественности законопроект можно будет принимать в окончательном чтении уже завтра, в четверг. После чего останется лишь утверждение в Совфеде и президентская подпись под документом.

По инф. rosbalt.ru

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