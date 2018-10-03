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"Пенсионная повышка" почти безоговорочно прошла через сенаторов. Осталась подпись Путина
По инф. rosbalt.ru   
03 Октября 2018 г.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста в России. За его принятие высказались 149 сенаторов, пятеро проголосовали «против», а еще трое решили воздержаться.

Напомним, согласно закону, пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года. В результате для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет (сейчас — 55 и 60 лет соответственно).

Между тем, некоторые категории граждан, не считая сотрудников силовых ведомств, военных и т. д., на которых новый закон не распространяется, получат или сохранят имеющееся право на льготный порядок выхода на пенсию. Так, на более ранний выход на пенсию смогут рассчитывать многодетные матери в зависимости от имеющегося у них количества детей. Согласно закону, матери с тремя детьми смогут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 55 лет.

Льготный порядок выхода на пенсию также сохранится для шахтеров, работников опасных производств, жертв чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера и т. д. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.

В России также появится новая категория граждан — лица предпенсионного возраста. Таковыми будут считаться женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины — 60 лет. Таким гражданам в случае потери работы за пять лет до выхода на пенсию будет выплачиваться повышенное пособие по безработице в сумме до 11 тыс. 280 рублей, которое будет выплачиваться в течение одного года. Обычным работающим гражданам, которые потеряли работу, будут платить минимальное пособие по безработице в 8 тыс. рублей.

Законом вводится новая система индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно документу, с 2019 по 2024 годы пенсия будет ежегодно повышаться на 1 тыс. рублей. При этом индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было до сих пор. После 2024 года пенсии будут индексироваться два раза в год и, как заверили в правительстве, на уровень выше инфляции. Рядом новых норм сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с предполагаемых изначально 45 до 42 лет, а для женщин — с 40 до 37 лет. Также сохраняются сроки назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Против принятия закона выступили лишь несколько сенаторов. «Это попытка сломать через колено! У нас нашлись триллионы на „закон Яровой“, а на пенсионеров денег нет», — возмутился сенатор Антон Беляков.

Сенатор Василий Иконников заявил, что у людей «остался горький осадок социальной несправедливости» от повышения пенсионного возраста. «Этим законом закладывается взрывной механизм под стабильность страны, причем спусковая кнопка может оказаться за океаном», — отметил сенатор.

С призывом не принимать закон обратился к палате и сенатор Вячеслав Мархаев. «Вспомните, что единственным источником власти является народ, а народ живет плохо... А дальше что будут отнимать — бесплатное образование и медицину? Повышение возраста — это способ сэкономить денег. Но надо поднимать экономику, а не делать прибавку в тысячу рублей пенсионерам. Даже в войну мужчин после 65 лет не пускали на фронт, а теперь что ситуация хуже, чем в 1941-м?» — выразил недоумение Мархаев.

Сенаторы, высказавшиеся в поддержку закона, заявили, что он соответствует «мировому тренду».

Напомним, буквально накануне из уст президента Владимира Путина (которому теперь предстоит подписание скандального закона, куда внесены его собственные поправки) прозвучало признание: никакого облегчения для федерального бюджета пенсионная реформа в нынешнем виде не приносит.

Несмотря на то, что большинство жителей России, похоже, отчаялись добиться отмены "повышки" доступными им способами (митингами и демонстрациями), эксперты продолжают критиковать и сам законопроект, и теоретическую базу, котороая под него подведена (подробности по ссылке).

По инф. rosbalt.ru

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