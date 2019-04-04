Ядерный апокалипсис: к чему приведёт детонация всех боеголовок планеты?

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Пугающее, но всё-таки любопытное видео обнародовал автор YouTube-канала Kurzgesagt. Он опросил немало экспертов, чтобы рассказать нам о катастрофических последствиях взрыва всего ядерного оружия на планете Земля.
По словам автора видео, сейчас в мире можно насчитать около 15 тысяч ядерных бомб. Стоит ли удивляться, что целых 14 тысяч из них находятся в России и США. При этом, чтобы уничтожить один большой город, население которого переваливает за 100 тысяч человек, понадобится около трёх бомб. Автор провёл все необходимые расчеты и выяснил, что весь ядерный потенциал мира уничтожит примерно 4,5 тысячи крупных городов планеты. Разом могут умереть около трёх миллиардов человек.
Но автор пошёл дальше и решил представить, что будет, если положить все 15 тысяч бомб в одно место и взорвать их в одну секунду. В среднем мощность одной такой боеголовки приближается к значению в 200 килотонн. Всеобщий взрыв создаст огненный шар в 50 километров диаметром! Из-за взрывной волны всё на площади в три тысячи квадратных километров будет уничтожено. При этом ударная волна ещё долго не оставит нас и будет обходить Землю раз за разом в течение нескольких недель. А в радиусе 250 километров от центра взрыва от огня не сможет спастись ни одно живое существо.
Звучит всё это страшно, но тому и стоит радоваться, что пока только звучит. Сегодня подобных разговоров о войне, которые подпитываются постоянными соревнованиями в гонке вооружений, очень немало. То Пентагон призывает Вашингтон не отказываться от политики нанесения упреждающего ядерного удара, то американские генералы пытаются вытянуть из своих властей побольше денег, рассказывая истории о крайне опасном российском вооружении.
Специалисты тоже не остаются в стороне. Военный эксперт Константин Сивков уже рассказывал о возможном сценарии войны между США и Россией, в котором важное значение будет иметь «уничтожение, а не нанесение неприемлемого ущерба» противнику.
При этом все подобные заявления снабжаются пафосными высказываниями, которые превращают войну в какое-то «дело чести и справедливости». Российский президент Владимир Путин решил пойти ещё дальше, добавив к ядерному сражению крупнейших держав мира религиозный контекст. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – эмоционально заявил Путин.
Но не стоит поддаваться пафосным заявлениям политиков и высокопоставленных вояк. В этом деле вообще лучше не наседать на эмоции, которые могут запросто обмануть любого человека, а здраво посмотреть на ситуацию со стороны простого обывателя. Сколько бюджетных денег уходит на военно-промышленный комплекс? Стоило ли потратить эти финансы на что-то более необходимое нам здесь и сейчас? Надо ли вообще проявлять такую пассивную агрессию по отношению к нашим «потенциальным противникам»?
Каждый найдёт свои ответы на эти вопросы, но вместе с собственными решениями уже можно будет попробовать взять под контроль военные амбиции собственной страны. Общими силами народа решить подобные проблемы можно, но для этого, в первую очередь, должен «созреть» каждый отдельный гражданин, не поддаваясь на окружающие военные «призывы и провокации».
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