Ошибка ценою в жизнь: пенсионер умер из-за неверного диагноза врачей

В южноуральском Чебаркуле отставной полицейский скончался после задержки постановки верного диагноза.

Как рассказали родственники 71-летнего отставного подполковника полиции, днем 9 мая, после участия в акции «Бессмертный полк» мужчина стал задыхаться. Он пришел домой и заснул, а когда проснулся, приступ уже прошел. Тем не менее, приступы стали повторяться, и пенсионер обратился к терапевту с жалобами на удушье и боли в области сердца, но лечить его начали от холецистита и пневмонии. Только через несколько дней в больнице определили, что пациент перенес инфаркт, но было уже слишком поздно. Спасти его не смогли.

«Ему за эти дни дважды сделали ФГС (фиброгастроскопию. — прим.ред.), ничего не нашли и решили лечить от пневмонии. Я просила, чтобы врачи проверили сердце, ведь у него не было ни температуры, ни кашля, которые должны быть при пневмонии, но терапевт мне ответила, что у мужа, скорее всего, вообще рак. Только на пятые сутки к нему вызвали кардиологов из Златоуста, врач сделал УЗИ сердца и сказал, что у мужа был инфаркт», — рассказала супруга мужчина.

22 мая Владимира должны были отвезти в Златоуст на дополнительное обследование, но после обеда его телефон перестал отвечать. «Я пришла к нему в палату вечером, принесла ужин. Смотрю — вещи разбросаны. Мне сказали, что ему стало плохо, и мужа забрали в реанимацию, — вспоминает женщина. — Я попыталась попасть в отделение, но двери были закрыты, поэтому пошла к главврачу. Он еще 15 минут со мной препирался, доказывая, что у мужа не было инфаркта, а потом резко выкрикнул: „У него оторвался тромб, он умер!“».

После смерти мужчины прошло две недели, но окончательного диагноза семья не знает до сих пор.

Теперь в деле будет разбираться Следственный комитет.

Врачебные ошибки, к сожалению, сейчас совсем не редкость. Часто молодые врачи, только только закончившие вузы, не имеют опыта и принимают одну болезнь за совершенно другую. Пугает и то, что к пациентам в возрасте старше 70 относятся довольно халатно, дескать, «уже пожили, хватит вам». Всё это в корне неправильно, и нужно искоренять, ведь кто подарит всю ту мудрость внукам, если не их бабушки и дедушки.

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К слову:

Правозащитники этой весной по итогам федеральной «горячей линии» направили главе СК РФ Александру Бастрыкину целых 43 жалобы россиян на врачебные ошибки в 27 регионах.

Так, в одном из случаев из-за бюрократической ошибки и чьей-то халатности умер мужчина. В январе 2016 года ему удалили родинку в онкодиспансере, а материал отправили для проверки на гистологию, предложив узнать результаты через две недели. В указанный срок мужчине ответили, что анализы в порядке. На самом деле они были совсем не в порядке, но мужчину не вызвали на обследование. В итоге — меланома с метастазами и, как следствие, смерть. Родственники уверены, что если бы не ошибка медиков, их близкого человека можно было спасти.

По инф. rosbalt.ru

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