ОСАГО и манера вождения

Минфин предложил Центробанку поправки в закон об ОСАГО, согласно которым при расчёте цены полиса будет учитываться манера вождения. В это понятие хотят включить, например, количество нарушений ПДД, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования автомобиля. Поправки предполагают появление устройств, способных фиксировать и собирать такие данные.

Ещё несколько предложений Минфина: разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. Полис предлагается разрешать покупать сразу на три года без возможности страховщику отказать автовладельцу. Также с 1 сентября 2019 года предложено отменить коэффициент мощности, используемый при расчёте стоимости полиса, а с 1 сентября 2020 года – региональный коэффициент.

ЦБ предлагал позволить страховщикам устанавливать тариф на полис страхования автогражданской ответственности не более чем на 20% отличающийся от базового тарифа и поддержал идею отмены региональных коэффициентов и коэффициентов мощности.

Если ЦБ поддержит поправки Минфина, максимальная цена полиса не сможет быть больше, чем три максимальных базовых тарифа ЦБ. Сейчас базовый тариф 3432–4118 рублей, осенью он будет расширен до 2746–4942 рублей. Также ЦБ будет проверять коэффициент убыточности компаний по ОСАГО с тем, чтобы не допустить несправедливого повышения цен на полисы. Скорее всего, заявил источник в ЦБ, поправки Минфина будут поддержаны.

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