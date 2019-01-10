|
Вступившие в действие тарифы ОСАГО должны быть выгодны водителям со стажем
|По инф. rosbalt.ru
|10 Января 2019 г.
|
Вступило в силу расширение тарифного коридора в ОСАГО. Указание Центробанка было опубликовано ранее.
Тарифный коридор ОСАГО расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной Центробанком. Таким образом, действовавшие ранее ценовые рамки в пределах 3,432-4,118 тыс. рублей расширились до 2,746-4,942 тыс.
Изменилась и матрица расчета коэффициента «возраст-стаж» (КВС). Теперь число ступеней увеличилось до 58. Также изменилась система присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ), основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя окажется несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил МВД проверить законность вывода недобросовестными страховщиками средств из страховых компаний в размере 24,2 млрд рублей. Также Лысаков попросил МВД предоставить информацию о результатах проверки работы по противодействию злоупотреблениям в сфере ОСАГО с указанием размера ущерба, причиненного страховыми мошенниками в этом виде страхования.
Загрузка...
Загрузка...
Next Prev
Вступившие в действие тарифы ОСАГО должны быть выгодны водителям со стажем
Вступило в силу расширение тарифного коридора в ОСАГО. Указание Центробанка было опубликовано ранее.
Официальная информация ПФР: как будут назначаться пенсии в 2019 году?
Пенсионный фонд России напоминает и разъясняет: с 2019 года в стране начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обес...
Стать профессионалом на известной площадке китайских товаров
Товары из Китая покупает весь мир. И благодаря интернету множественные категории хороших вещей, произведенных в КНР, можно приобретать по вполне доступным ценам. Это может быть интересно и аудитории пенсионер...
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Пенсия - заключительный аккорд трудовой деятельности человека
Трудовая деятельность человека когда-то подходит к завершению, и перед выходом на заслуженный отдых он начинает оформлять себе пенсию. На тип пенсии влияет общий трудовой стаж.
ИП нужно владеть разной информацией, в том числе о страховых взносах в 2019 году
Некоторые пенсионеры являются индивидуальными предпринимателями или видят себя таковыми в будущем. И как любое дело, индивидуальное предпринимательство требует много разных знаний, и по страховым взносам в 20...
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Жительница Екатеринбурга обнаружила махинации со своими пенсионными накоплениями
Жительница Екатеринбурга случайно обнаружила свои пенсионные отчисления в пенсионном фонде, где их не размещала. Ее подпись в договоре с «НПФ „Лукойл-Гарант“ подделали.
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Хочется-не хочется, а налоги платить выходит срок
У граждан осталось две недели, чтобы заплатить налоги за 2017 год. Последний срок для этого - 3 декабря, напоминает "Российская газета".
Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет состави...
В ПФР разъяснили, нужно ли пенсионерам уволиться до 2019 года
В последнее время участились случаи распространения информации, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы, потеряют право на выплату пенсии. В Пенсионном фонде РФ (ПФР) "Российской га...
Next Prev
Официальная информация ПФР: как будут назначаться пенсии в 2019 году?
Пенсионный фонд России напоминает и разъясняет: с 2019 года в стране начинается поэтапное повышение общ...
Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет состави...
В ПФР разъяснили, нужно ли пенсионерам уволиться до 2019 года
В последнее время участились случаи распространения информации, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы, потеряют право на выплату пенсии. В Пенсионном фонде РФ (ПФР)
Подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Пенсионный фонд России и «Ростелеком» провели онлайн-семинар по «Азбуке интернета»
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. М...
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
ПФР разъяснил ситуацию со сроком обращения за пенсией для педагогов и врачей
Срок обращения за пенсией для педагогических, творческих и медицинских работников сократится до пяти лет, а не до восьми, как предполагалось в первоначальном варианте пенсионной реформы.
Число пользователей личного кабинета на сайте ПФР превысило миллион человек в месяц
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
У нас есть похожие статьи и новости: