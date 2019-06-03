Как оформить скидку на ОСАГО пенсионеру: алгоритм

|
В прошлой статье мы говорили, что некоторые категории пенсионеров могут получить скидку при оформлении полиса ОСАГО и получить компенсационную выплату в размере 50%.
На подобное возмещение могут рассчитывать не все пенсионеры, а только инвалиды (а также участники боевых действий, которые пенсионерами по возрасту могут и не быть) и в некоторых ситуациях ветераны труда.
Законодательная регламентация
В ФЗ «Об ОСАГО» есть ст. 17, в которой детально прописан весь перечень лиц, имеющих право на получение скидки (или компенсации) при оформлении страховки. Согласно нормам, указанным в законе льготами могут воспользоваться инвалиды 1, 2 и 3 группы – т.е. лица с ограниченными возможностями (в силу здоровья). Им возвращается из федерального бюджета около 50% от стоимости полиса.
Нюансы
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться в местные органы соцзащиты с надлежащими документами, а также учитывать следующие особенности:
- Льготы по ОСАГО для инвалидов предоставляются, если транспорт необходим по медицинским показаниям, включая специально оборудованное ТС, отвечающее предписаниям врачей;
- Управлять застрахованным авто может сам льготник или его представитель по доверенности;
- В качестве страхователя может выступать только льготник, а значит оформлять ОСАГО нужно инвалиду лично.
Собираем документы
Если все нюансы соблюдены, то можно приступить к следующему этапу – сбору документов. Помимо стандартных бумаг, необходимых при покупке ОСАГО (а это права, ПТС, паспорт водителя и т. д.), потребуется также:
- Справка, подтверждающая факт присвоения группы инвалидности (получить ее можно в медучреждении);
- Заявление от водителя – инвалида или его законного представителя с указанием способа получения денежных средств (как вариант могут быть не только наличные деньги, но и перевод на карту банка);
- Ксерокопии страниц паспорта (лицевая сторона, действующая прописка, семейное положение, воинская обязанность, дети, сведения о ранее выдаваемых документах, удостоверяющих личность);
- Заключение медико-социальной экспертизы о допуске к управлению авто;
- Полис ОСАГО;
- Квитанция об оплате страховки;
- Технический талон на ТС, подходящее для инвалида, а также заключение о приспособленности авто к эксплуатации заявителем.
Данный перечень документов предоставляется в органы социальной защиты населения.
Ветераны труда\участники боевых действий
Поскольку, ветеранам труда компенсация может быть предоставлена лишь на уровне конкретного Субъекта Федерации, то для того, чтобы понять имеете ли вы на нее право, стоит внимательно изучить местное законодательство (на предмет предоставления льготы по ОСАГО) или обратиться за консультацией в страховую компанию. В целом все категории граждан, особенно пенсионеров, имеющих право на льготу по распоряжению местных властей, могут воспользоваться перечнем необходимых документов, предлагающемуся к распоряжению власти. Зачастую помимо указанных выше «общих» документов, требуется удостоверение ветерана труда (участника боевых действий).
В любом случае вы всегда можете узнать обо всех существующих льготах в вашей страховой компании и получить на руки подробное руководство (перечень документов, возможные льготы) по оформлению скидки.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам • ПФР сообщает • Пенсионный справочник • Работа для пожилых •
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Next
Prev
Может ли пенсионер получить льготу на покупку ОСАГО?
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Next
Prev
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...