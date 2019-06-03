Как оформить скидку на ОСАГО пенсионеру: алгоритм

В прошлой статье мы говорили, что некоторые категории пенсионеров могут получить скидку при оформлении полиса ОСАГО и получить компенсационную выплату в размере 50%.

На подобное возмещение могут рассчитывать не все пенсионеры, а только инвалиды (а также участники боевых действий, которые пенсионерами по возрасту могут и не быть) и в некоторых ситуациях ветераны труда.

Законодательная регламентация

В ФЗ «Об ОСАГО» есть ст. 17, в которой детально прописан весь перечень лиц, имеющих право на получение скидки (или компенсации) при оформлении страховки. Согласно нормам, указанным в законе льготами могут воспользоваться инвалиды 1, 2 и 3 группы – т.е. лица с ограниченными возможностями (в силу здоровья). Им возвращается из федерального бюджета около 50% от стоимости полиса.

Нюансы

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться в местные органы соцзащиты с надлежащими документами, а также учитывать следующие особенности:

Льготы по ОСАГО для инвалидов предоставляются, если транспорт необходим по медицинским показаниям, включая специально оборудованное ТС, отвечающее предписаниям врачей; Управлять застрахованным авто может сам льготник или его представитель по доверенности; В качестве страхователя может выступать только льготник, а значит оформлять ОСАГО нужно инвалиду лично.

Собираем документы

Если все нюансы соблюдены, то можно приступить к следующему этапу – сбору документов. Помимо стандартных бумаг, необходимых при покупке ОСАГО (а это права, ПТС, паспорт водителя и т. д.), потребуется также:

Справка, подтверждающая факт присвоения группы инвалидности (получить ее можно в медучреждении); Заявление от водителя – инвалида или его законного представителя с указанием способа получения денежных средств (как вариант могут быть не только наличные деньги, но и перевод на карту банка); Ксерокопии страниц паспорта (лицевая сторона, действующая прописка, семейное положение, воинская обязанность, дети, сведения о ранее выдаваемых документах, удостоверяющих личность); Заключение медико-социальной экспертизы о допуске к управлению авто; Полис ОСАГО; Квитанция об оплате страховки; Технический талон на ТС, подходящее для инвалида, а также заключение о приспособленности авто к эксплуатации заявителем.

Данный перечень документов предоставляется в органы социальной защиты населения.

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Ветераны труда\участники боевых действий

Поскольку, ветеранам труда компенсация может быть предоставлена лишь на уровне конкретного Субъекта Федерации, то для того, чтобы понять имеете ли вы на нее право, стоит внимательно изучить местное законодательство (на предмет предоставления льготы по ОСАГО) или обратиться за консультацией в страховую компанию. В целом все категории граждан, особенно пенсионеров, имеющих право на льготу по распоряжению местных властей, могут воспользоваться перечнем необходимых документов, предлагающемуся к распоряжению власти. Зачастую помимо указанных выше «общих» документов, требуется удостоверение ветерана труда (участника боевых действий).

В любом случае вы всегда можете узнать обо всех существующих льготах в вашей страховой компании и получить на руки подробное руководство (перечень документов, возможные льготы) по оформлению скидки.

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