Может ли пенсионер получить льготу на покупку ОСАГО?

Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются сэкономить, особенно если уровень дохода невысок. К данной категории относятся и пенсионеры, которые могут пользоваться льготами в некоторых сферах жизни. Положена ли им скидка и если да, то, в каком размере расскажем в статье.

Что положено за езду без ОСАГО

Бесспорно, многие водители скажут, что сэкономить на страховке можно не приобретая полис ОСАГО вообще. Это допустимо только в том случае, когда автомобиль не эксплуатируется или используется лишь пару месяцев в году. В последнем варианте полис оформляется на этот период. В остальных ситуациях езда без ОСАГО чревата штрафами в размере до 800 рублей, как за просрочку переоформления страховки, так и за ее отсутствие или недействительность. При этом налагать штраф за просроченный ОСАГО или за его отсутствие сотрудники ГИБДД могут неограниченное число раз.

Кроме того, не стоит забывать и о последствиях аварии, в которой участвовало ТС без страховки. Если нет полиса ОСАГО, то возмещения ущерба пострадавшая сторона не получит, а виновник без страховки будет должен выплатить компенсацию за свой счет и в полном объеме.

Кто право имеет

Итак, учитывая, что полис ОСАГО обязателен для тех, кто хотя бы иногда эксплуатирует свой автомобиль, важно знать, кто может рассчитывать на льготы при оформлении страховки. Сегодня, получить скидку при оформлении ОСАГО могут далеко не все пенсионеры, а только те, кто имеет инвалидность. При этом льготы предоставляют таким водителям не в виде скидки, а в качестве компенсации.

Особенности предоставления компенсации

Тем, кто хочет оформить компенсацию (компенсационная выплата) за покупку полиса ОСАГО необходимо учитывать следующие моменты:

Владельцу авто вернется около половины, уплаченной за страховку суммы; Инвалидность заявителя должна быть подтверждена; На льготу могут рассчитывать инвалиды 1, 2 и 3 группы; Конечная сумма компенсации зависит от стоимости полиса; Воспользоваться льготой можно один раз в год.

Поскольку сама категория льготников, как и размер компенсации, могут меняться, то чтобы понять, относитесь ли вы к числу претендентов на компенсацию необходимо следить за законодательными изменениями или уточнить этот момент в органах социальной защиты.

А как же остальные пенсионеры?

Остальные пенсионеры, которые не имеют инвалидность и соответственно не относятся к группе льготников, тоже могут получить некоторую скидку при наличии солидного коэффициента безаварийной езды. Примечательно, что помимо компенсационной выплаты, льготники также могут получить скидку на ОСАГО за безаварийную езду.

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Хорошую скидку гарантируют показатели коэффициента бонус «Малус», характеризующего водительский стаж и безаварийный период езды. При этом показатели закрепляются не за авто, а за водителем.

Кроме того, скидка на приобретение полиса ОСАГО может быть предоставлена пенсионерам без льгот и в рамках местной социальной политики при условии принятия нормативных актов на местном уровне и наличия денежных средств в соответствующем региональном бюджете. При этом именно в этом случае компенсация может носить не только частичный, но и полный характер.

О том, как оформить скидку на ОСАГО мы расскажем в следующей статье.

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