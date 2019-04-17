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Омск: банда человеческих зверенышей закидала старика камнями
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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В Омске группа подростков кидала камнями в пенсионера. У мужчины многочисленные ушибы.

Омск: банда человеческих зверенышей закидала старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь. Старик пытался выяснить, чем он помешал детям, но безуспешно. Один из мальчиков пожалел пенсионера и призывал других детей прекратить издевательства, но те продолжили.

Как сообщает «СуперОмск», инцидент произошел в воскресенье в гаражах микрорайона Московка-2. Пострадавший 77-летний мужчина с травмами обратился в больницу, а также подал заявление в полицию. Врачи диагностировали у пенсионера многочисленные ушибы головы, тела и рук.

Личности всех участников уже установлены. Травмы пенсионеру наносили трое подростков 13 и 14 лет, сообщили в полиции.

По данным омичей, в произошедшем также разбираются в школе и в прокуратуре.

По инф. rosbalt.ru

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