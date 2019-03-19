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Официальный поступок в 16 лет: отказ от матери
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2019 г.
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В дагестанском городе Избербаше 16-летний мальчик попросил лишить родительских прав свою собственную мать. По словам подростка, она избивает его самого и остальных детей — еще одного сына и дочь.

В дагестанском городе Избербаше 16-летний мальчик попросил лишить родительских прав свою собственную мать

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по республике, мальчик написал в социальных сетях, что его мать «ведет неправильный образ жизни».

Ведомство начало доследственную проверку.

По инф. rosbalt.ru

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