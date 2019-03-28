Обвиняется архангельский полицейский: мог, но не предотвратил жестокое убийство!

В Архангельске бывшему участковому предъявлено обвинение в преступной халатности, в результате которой погибла женщина.

По версии СК РФ, с октября 2016 года по июль 2017 года 34-летняя горожанка обращалась в полицию, сообщая о том, что ее систематически избивает сожитель и угрожает убить. Но участковый халатно отнесся к своим обязанностям, и каждый раз женщине незаконно отказывали в возбуждении уголовных дел.

В итоге в ночь на 23 июля пьяный сожитель страшно избил женщину, проявляя особую жестокость. Чтобы причинить жертве особые мучения и страдания, он нанес женщине не менее 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу. Вскоре пострадавшая умерла от травм. Убийца получил 18 лет колонии особого режима.

Следователи уверены, что своевременная реакция полиции могла бы предотвратить убийство, но бывший участковый вины не признал.

По инф. rosbalt.ru

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