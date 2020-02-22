Обстоятельства появления Земли продолжают волновать науку

Ученые Университета Копенгагена выяснили, что Протоземля — предшественник Земли — сформировалась всего лишь за пять миллионов лет. И это намного быстрее, чем считалось ранее. Как сообщается в релизе Phys.org, исследователи пришли к выводу, что причиной ее появления были не случайные столкновения метеоритов, а накопление вещества специфического состава.

Ученые, в частности, проанализировали состав изотопов железа в различных метеоритах. В результате выяснилось, что он соответствует земному только в одном типе небесных тел — хондритах CI.

Пыль, которая содержалась в этих метеоритах, представляла собой основное вещество протопланетного диска Солнечной системы. Все другие метеориты, в том числе и углеродистые и энстатитовые хондриты, содержат избыток железа-54. Это, как сообщается, не согласуется с версией о длительном формировании Земли через аккрецию. В этом случае изотопный состав планеты отражал бы смесь изотопного состава различных типов метеоритов.

Исследователи указывают, что результаты свидетельствуют о более быстрой аккреции в течение пяти миллионов лет, когда богатый летучими веществами материал притягивался молодым Солнцем через внутреннюю часть протопланетного диска. По их мнению, подобный процесс может происходить и в других протопланетных дисках. Планеты способны формироваться гораздо быстрее, чем если бы они росли исключительно в результате случайных столкновений между телами.

Еще новости науки (сенсационные, озадачивающие или даже забавные!), для нашего любознательного читателя пенсионного возраста — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...