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Не стало писателя и политика Эдуарда Лимонова

По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
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Писатель и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook депутат Сергей Шаргунов.

Не стало писателя и политика Эдуарда Лимонова

Информацию подтвердили в партии «Другой России».

«Сегодня, 17 марта, в Москве скончался Эдуард Лимонов. Все подробности будут сообщены завтра. Да, смерть!» — отмечается в сообщении партии.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область). Вел политическую деятельность. Известен по произведениям «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время».

Лимонов был женат пять раз, его последняя жена, актриса Екатерина Волкова, подарила ему двух детей - в 2006 году сына и в 2008 году дочь. На этот момент Лимонову было уже 63 года.

По инф. rosbalt.ru

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