Наталья Орейро просит у Путина российский паспорт: "Буду более русской, чем Депардье!"

Певица Наталья Орейро заявила, что достойна российского гражданства. В эфире телешоу «Вечерний Ургант» артистка обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

41-летняя Орейро, приехавшая в РФ с концертным туром, заявила, что была в России более 15 раз. Это, по ее словам, дает ей право претендовать на российское гражданство. Орейро пообещала, что будет «даже более русской, чем французский актер Жерар Депардье», который получил паспорт РФ в 2013 году.

Орейро поучила широкую популярность после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел».

По инф. rosbalt.ru

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