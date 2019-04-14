На Урале простились с Доктором Титаном

В Верхней Салде прошла церемония прощания с уральским меценатом, основателем уникальной клиники и экс-директором ВСМПО-Ависма Владиславом Тетюхиным.

Как сообщает портал Tagil-city, люди в ДК им. Агаркова работали всю ночь, чтобы свердловчане могли достойно попрощаться с Тетюхиным.

«У нас люди вышли работать в ночь и бесплатно только потому, что Владислав Валентинович был золотым человеком. Он выделял деньги на молодежные проекты, на ремонт дворца. А еще он подарил нашему оркестру шикарные музыкальные инструменты», — сказали порталу сотрудники дворца.

Улицу возле ДК оцепили, за полчаса до начала траурных мероприятий собралась большая толпа людей. Около половины первого по местному времени людям раздали черные воздушные шары, которые они запустили в небо после минуты молчания.

«Все, кто знал Владислава Валентиновича, испытывают чувство горя и утраты. Он дал жизнь предприятиям и городам, а также будущее тысячам в людей в Верхней Салде и Березниках. Он заразил нас любовью к нашему дому, работе и титану. Он не мог не пройти мимо нас в коридоре и не посоветовать что-то. Таких людей как он больше не делают. Если мы будем помнить и продолжать его дело, то Владиславу Валентиновичу не будет за нас стыдно. Лучшее что мы можем сделать — это продолжить его дело. Светлая память», — приводит КП-Урал слова гендиректора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина.

На церемонию прощания приехали и представители областных властей. Правда, губернатора Евгения Куйвашева не было — он уехал в Финляндию, а в Верхнюю Салду отправил вместо себя заместителя Алексея Орлова и опубликовал в инстаграме пост с соболезнованиями в адрес родных Владислава Тетюхина.

«Про него можно без всяких оговорок сказать: великий человек. Своим трудом и умом добился всего, сделал большое состояние, а после продажи бизнеса вложил деньги не в офшоры и заграничные активы, а построил в Нижнем Тагиле современный госпиталь. Я нередко общался с Владиславом Валентиновичем, и каждую нашу встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это был мудрый и сильный человек», — написал Куйвашев в своем инстаграме.

Лишь после смерти Тетюхина свердловские власти смогли придумать, как решить сложную ситуацию в уникальном медучреждении, построенном бывшим директором ВСМПО-Ависма в Нижнем Тагиле. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр находился на грани закрытия из-за сокращения объемов госпитализаций и из-за того, что руководство не могло добиться квот на проведение операций. Владислав Тетюхин лично обивал пороги чиновников, чтобы разрешить ситуацию. Как уточняет РБК, министерство здравоохранения Свердловской области объявило несколько тендеров на «медицинские услуги при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии». Контракты позволят подрядчику провести 1155 дополнительных операций. На эти цели из регионального бюджета выделят более 206 млн рублей.

«Речь идет об оказании услуг по эндопротезированию суставов конечностей, лечению дисплазии, посттравматических вывихах, остеопорозе и др. С большой долей вероятности речь идет о контрактах, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру», — уточняет издание.

Отметим, что госпиталь, который в народе называют «тетюхинским», предложили переименовать официально.

«Направил письмо губернатору Е.В. Куйвашеву с ходатайством о присвоении Уральскому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Валентиновича Тетюхина. Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном Человеке», — написал в своем фейбуке свердловский депутат Госдумы РФ, тагильчанин Алексей Балыбердин.

Тетюхина с теплотой вспоминают многие свердловчане. Руководитель управления по работе с резидентами свердловской особой экономической зоны «Титановая долина» Оксана Сергеева в своем фейсбуке процитировала выступление Тетюхина в 2017 году на 10-летии Ural Boeing Manufacturing. ВСМПО-Ависма, которым долгое время руководил Владислав Тетюхин, поставляло титан для производства самолетов. По словам Сергеевой, «и UBM, и ОЭЗ в Верхней Салде сегодня без него бы не существовали, он — придумал, убедил, дотолкал до нужных людей и кабинетов».

«Что нас отличало? Сотрудничество было сложное, но интересное очень. Мы контактировали с известными металлургами, профессионалами мирового уровня. Но формировались глубокие чисто человеческие отношения — это же ценно. Приведу два примера. Трагедия в сентябре 2001 года, террористы сбивали башни. В Штатах упали полеты, компании прекратили заказывать авиадетали, резко упали заказы титановых комплектующих. Но в контрактах были такие правила: либо бери, либо плати. И вот в очередной приезд в Сиэтл, мы стали обсуждать это с Томасом Шиком [тогда старший вице-президент европейского отделения компании Boeing]. И я ему тогда сказал: "Вы же наши партнеры, и у нас партнерам не принято мешать, принято помогать". Он сказал: "Спасибо". И ровно через год беда у нас: эпидемия гепатита, болело очень много детей и в Верхней Салде, и в окрестных деревнях. В очередной приезд в Сиэтл я рассказал это Томасу Шику. И он вышел с чеком на 150 тысяч долларов на лекарства. И их из Европы доставили детям Салду. Это примеры отношения нестандартного, глубокого человеческого отношения, которое формировалось на основе порядочности, высокого качества, лучшей продукции, которую мы делаем сегодня для Boeing», — говорил тогда Тетюхин.

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Владислав Тетюхин после продолжительной болезни скончался на 87-м году жизни 11 апреля. Он был совладельцем ВСМПО-Ависма, но в 2006 году продал свой пакет акций корпорации и вложил более трех млрд рублей собственных средств в создание лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Клиника, открывшаяся в 2014 году, получила высокие оценки экспертов в области здравоохранения. В то же время в последние годы Владислав Тетюхин неоднократно обращался за помощью для центра к властям разных уровней, в том числе к губернатору Куйвашеву. Еще в 2015 году он рассказывал губернатору, что пытается получить от Минздрава РФ квоты на проведение в своем центре операций, которые будут субсидироваться из федерального бюджета, но в министерстве дали понять, что примут подобное обращение только от главы региона. Об этом пишет издание Newdaynews. На решение вопроса ушло четыре года.

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