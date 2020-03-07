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Москвич сломал нос фельдшеру... за защитный костюм от короновируса
По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2020 г.
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Фельдшер «скорой помощи» пострадал в результате нападения на юго-востоке Москвы. С вызова он уехал с переломом носа и сотрясением головного мозга.

Москвич сломал нос фельдшеру... за защитный костюм от короновируса

Житель Москвы вызвал «скорую» своему сыну из-за симптомов пневмонии. Медики приехали по вызову в специальных защитных костюмах.

Москвич стал возмущаться им внешнему виду и в какой-то момент набросился на них. В результате нападения 26-летний фельдшер получил перелом носа и сотрясение головного мозга. Второй медик не пострадал.

В произошедшем уже разбираются полицейские. Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, следователями уже проводится проверка данных СМИ о нападении на врачей «скорой помощи».

Коронавирус к настоящему моменту распространился во многие страны мира, включая РФ. В Китае число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 80 тыс. 552 человек, 3042 больных скончались.

Люди срывают на медиках свою злобу, но при этом совсем не задумываются о том, что врачи - тоже не железные. С одной стороны, пациентов можно понять - они устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны именно медицинского персонала. Но пускать в ход кулаки - это последнее дело.

Еще о неадекватном поведении по отношению к медикам:

По инф. rosbalt.ru

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