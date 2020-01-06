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Мужик напал с ножом на водителя «скорой»: не понравилось, что машина проезд перегородила!
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2020 г.
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В Архангельске местный житель напал с ножом на водителя автомобиля «скорой помощи», который перекрыл проезд во дворе одного из жилых домов. (Совсем люди обезумели - бросаться с ножом из-за такого пустяка! - прим. МГ.)

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, бригада «скорой помощи» приехала по срочному вызову на пр. Советских космонавтов и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе.

Водитель иномарки, находившийся во дворе, потребовал от врачей освободить проезд и в ходе конфликта нанес водителю «скорой» ножевое ранение, после чего скрылся.

Через полчаса подозреваемого в нападении задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.

В последнее время врачам уж крайне часто приходится сталкиваться с совершенно неадекватной реакцией пациентов (и не только!). Люди срывают на медиках свою злобу, но при этом совсем не задумываются о том, что врачи - тоже люди. А в этой истории непонятно, почему нельзя было попросить водителя "скорой" переставить автомобиль? Зачем сразу с ножом на человека бросаться...?! Ведь водителю потом еще, возможно, нужно будет везти пациента в больницу. Не думают об этом люди. Из-за своей агрессии ничего больше не замечают...

Еще о неадекватном поведении по отношению к медикам:

По инф. rosbalt.ru

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