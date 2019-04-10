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Москва: 79-летнего греховодника подозревают в насилии над ребенком
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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В Москве 79-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над школьницей. Против извращенца уже возбуждено уголовное дело.

В Москве 79-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Инцидент произошел прямо во дворе дома, расположенного в Заревом проезде в Северном Медведково. В полицию обратилась мать 10-летней девочки, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против извращенца уже возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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