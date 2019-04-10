Москва: 79-летнего греховодника подозревают в насилии над ребенком

В Москве 79-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над школьницей. Против извращенца уже возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел прямо во дворе дома, расположенного в Заревом проезде в Северном Медведково. В полицию обратилась мать 10-летней девочки, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против извращенца уже возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ