Могилы викингов обнаружили во время штормов в Шотландии

Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.

Об открытии сообщает Live Science. Оркнейские острова находятся на севере Шотландии. Известно, что они были заселены еще в доисторические времена. Здесь постоянно работают археологи и регулярно совершаются все новые открытия.

Очередное из них помогли сделать мощные штормы, которые недавно обрушились на эти острова. Осматривая пляжи, волонтеры обнаружили многочисленные человеческие останки. Археологи определили, что шторм буквально обнажил древнее кладбище викингов.

Оно расположено на Ньюарк-Бей — крупнейшем из Оркнейских островов. Его обнаружили около полувека назад, и за прошедшее время было найдено около 250 захоронений. Теперь стало понятно, что счет погребенных на нем может идти на тысячи.

Кладбище датировано VI веком нашей эры. В тот период времени эти острова населяли пикты — древний британский народ. Находка подтверждает предания о том, что пикты воевали с захватчиками, в частности с викингами. Кстати, в захоронениях были обнаружены и останки самих пиктов.

Анализ показал, что кладбище использовалось вплоть до XV века. Викинги, отвоевавшие Оркнейские острова у пиктов, начали активно использовать его для своих захоронений с IX века. До этого его использовала местная община.

Как пояснил Питер Хиггинс из Оркнейского исследовательского центра археологии (ORCA), многие погребения эпохи викингов до сих пор были не известны. Но волны разрушили скалу, которая укрывала древние могилы.

Оркнейские острова были заселены на протяжении тысячелетий. Коллекция археологических памятников на них считается одной из самых хорошо сохранившихся в Европе. Например, она включает в себя доисторическую деревню Скара-Бре и вертикально установленные камни «Кольца Бродгара» — это было церемониальное место, сооруженное около 3000 года до н. э.

Историки считают, что первые норвежские иммигранты появились на Оркнейских островах в конце VIII века, спасаясь от новой монархии в Норвегии. Впоследствии викинги использовали их в качестве своей военной базы при совершении набегов. В конце концов, норвежцы стали доминировать на Оркнейских островах, которые в конце IX века даже стали норвежским графством. Они до сих пор остаются тем британским регионом, на который больше всего влияет норвежская культура.

Древнее кладбище в заливе Ньюарк было раскопано в 1960-х и 1970-х годах знаменитым британским археологом Доном Бротвеллом. В его времена методы датирования останков были куда более примитивными. Современные технологии помогли уточнить возраст захоронений.

К слову, под скалой все еще остаются могилы пиктов и викингов. Ученые опасаются, что новые штормы могут разрушить их.

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