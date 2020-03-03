На Южном Урале раскапывают древний город бронзового века

Крепость-городище находится на месте слияния рек Солончанка и Суундук.

Найденное специалистами Аландское поселение относится к эпохе бронзы и является очень крупным для своего времени, отмечают ученые. Археологи полагают, что город старше Аркаима и входит в так называемую «Страну городов». По разным оценкам, его возраст составляет от трех с половиной до четырех тысяч лет, сообщает ВГТРК «Южный Урал».

По мнению ученых, в городе проживало около трех тысяч человек. Впервые его остатки были найдены в ходе аэрофотосъемки в 1987 году, когда геодезисты обнаружили на этом месте камни, выложенные в форме огромного кольца.

После того как здесь были начаты раскопки, выяснилось, что замеченные сверху камни представляют собой остатки городских укреплений. Их радиус составляет около полукилометра.

Городище окружено рвом, внутри которого были жилища и хозяйственные помещения. Стены, ширина которых доходит до пяти метров, были укреплены не глиной или землей, как обычно делалось в то время, а крупными глыбами гранита и амфиболита. Вокруг городища обнаружена система некрополей, говорится в сообщении.

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По инф. portal-kultura.ru

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