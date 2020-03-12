Один из самых ранних городов мира уничтожил... удар из космоса!

Международная команда геологов и археологов обнаружила свидетельства мощного космического удара, который уничтожил один из самых ранних в мире населенных пунктов — город Абу-Хурейра. Он был расположен на севере современной Сирии и был сожжен «огнем с неба».
Об открытии рассказывает Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Археологический памятник Абу-Хурейра долго не исследовался. С 1970-х годов доступ к нему был закрыт, так как сам он почти целиком ушел под воду после строительства плотины на реке Евфрат.
От города остался большой курган, который сейчас покоится на дне озера Асад. Археологи во многом опирались на описания коллег, сделанные еще до появления этого озера. Ученые прошлых лет детально описали найденные в поселении остатки продуктов и инструменты. Это позволило установить, что местные кочевники перешли к сельскому хозяйству почти 12,8 тысячи лет назад.
Вероятно, это было одно из самых значительных событий в истории нашей планеты. Но примерно в то же время произошла катастрофа: выяснилось, что у Абу-Хурейры есть и еще одна, неизвестная история. Среди окаменелых злаков было найдено множество фрагментов оплавленного стекла. Остатки расплавленного стекла были обнаружены также на древних костях людей и животных, да и сами руины города оказались оплавленными.
Анализ этого «стекла» показал, что подобное могло произойти только при чрезвычайно высоких температурах, выше 2200 градусов по Цельсию, то есть намного выше тех температур, которые в те времена могли создать люди. Сторонникам «теории заговора» это дало основания утверждать, что древний город был уничтожен неким ядерным взрывом. Конечно, это не так, но событие явно было не из рядовых.
«Такие высокие температуры полностью расплавили бы автомобиль менее чем за минуту, — говорит Джеймс Кеннет, почетный профессор геологии Университета Санта-Барбары. — Такая интенсивность могла быть вызвана только чрезвычайно сильным, высокоэнергетическим и высокоскоростным явлением, чем-то вроде космического удара».
Основываясь на материалах, собранных до затопления объекта, Кеннет и его коллеги в новом исследовании делают смелое утверждение: Абу-Хурейра является первым объектом с документированным фактом воздействия на населенный пункт фрагментов крупного астероида или кометы.
Вероятно, все эти фрагменты были частью одного и того же космического тела, которое врезалось в поверхность нашей планеты или взорвалось непосредственно над ней в конце эпохи плейстоцена.
По времени данное событие совпадает с периодом вымирания большинства крупных животных, в том числе мамонтов, американских лошадей и верблюдов. Тогда же исчезла и таинственная североамериканская культура Кловис.
«Наши новые открытия представляют собой гораздо более сильные доказательства присутствия крайне высоких температур, которые могли быть связаны только с космическим ударом», — заявил Кеннет, который сообщил о первых доказательствах такого рода в данном регионе еще в 2012 году.
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