Сибиряки митингуют против "пенсионной повышки"

В регионах Сибирского федерального округа прошли митинги против повышения пенсионного возраста. По данным «Интерфакс», акции прошли в Барнауле, Красноярске, Омске, Абакане.

В Барнауле участники протеста приняли резолюцию, в которой призвали провести «пенсионный» референдум. Организаторы отметили, что 40 тысяч жителей города поставили подписи в поддержку референдума. Активисты также призвали расследовать «фальсификации» результатов выборов губернатора в Приморском крае.

В Красноярске участники митинга потребовали отменить изменения в пенсионное законодательство и отправить в отставку ее авторов. Кроме того, поступило предложение провести внеочередное заседание генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвященное пенсионной реформе. По информации организаторов митинга, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч противников закона о повышении пенсионного возраста.

Согласованный митинг прошел и в Омске. Участники требовали отставки правительства, перевыборов Госдумы и смены политического курса.

Еще один митинг состоялся в Абакане. По данным пресс-центра регионального отделения КПРФ, митинг был согласованным и прошел без происшествий.

Акции протеста были организованы коммунистами, профсоюзами и представителями партии «Яблоко».

По инф. rosbalt.ru

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