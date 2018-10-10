Медведев продолжает оправдывать "пенсионную повышку". По инерции, видимо...

Повышению пенсионного возраста в России есть две альтернативы. Первая — увеличение отчислений в пенсионную систему, вторая — снижение реального уровня пенсий. Оба этих путин — неприемлемы, пишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

По словам Медведева, в современном мире нельзя пользоваться пенсионными нормами почти 90-летней давности. Он указывает, что пенсионный возраст повышен во всех развитых странах, где работают государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения жителей.

«Мы долгое время сохраняли пенсионный возраст, который был установлен еще в 1930-е годы, хотя продолжительность жизни за это время намного выросла», — пишет премьер. Он подчеркивает, что в дальнейшем любые решение будут более «жесткими и болезненными», чем предложенная властями реформа. Глава правительства привел такие цифры: на начало 2018 года в России на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста приходилось около 450 пенсионеров, а к началу 2036 года их будет уже 550.

Напомним, в конце сентября Госдума одобрила предложенный правительством закон о пенсионной реформе. Основное в законе — пенсионный возраст повышается на 5 лет, до 65-ти лет для мужчин и до 60-ти — для женщин. Также вводится понятие «лиц предпенсиионного возраста», для которых по инициативе президента предусмотрен ряд льгот. Закон уже принят Советом федерации и подписан президентом.

Критики закона о "пенсионной повышке" продложают последовательно указывать на передержки и недомолвки в ее концепции, которые власти, впрочем, стараются последовательно не замечать.

По инф. rosbalt.ru

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