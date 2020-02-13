Набрать номер поликлиники 327 раз, чтобы вызвать врача ребенку. Куда такое годится?!

Жительница Златоуста сообщила, что понадобилось 327 раз набрать номер поликлиники, чтобы вызвать врача заболевшему ребенку. Об этом рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

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Как передает 74.ru, температура у двухлетней девочки поднялась вечером в субботу, когда поликлиника уже не работала. В воскресенье родители весь день звонили в регистратуру, но там не отвечали. В понедельник мать девочки начала набирать номер поликлиники в восемь утра, а дозвониться и вызвать врача ей удалось только в половине одиннадцатого, для этого ей пришлось совершить 327 звонков. Врач пришел на вызов только к вечеру понедельника.

Главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова пояснила, что в субботу врачи на вызовах работали до 14:00, в воскресенье поликлиника не работала, а в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам.

Между тем, отметим, что в 37 регионах России сейчас серьезно превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Почти везде превышен порог заболеваемости у детей 7-14 лет. На карантин по гриппу и ОРВИ в России закрыты около 4,9 тыс. школ, 280 детсадов и 63 колледжа. Еще в 4,5 тыс. образовательных учреждений на карантин пришлось закрыть отдельные классы, рассказала замглавы эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

Она добавила, что в целом в России, как и в Европе, циркулируют вирусы гриппа А и В приблизительно в одинаковых пропорциях. В последнее время эпидемиологи отмечают рост числа штамма свиного гриппа (A/H1N1-2009). Этот штамм заложен в вакцину, которой на данный момент привито 74 млн человек, или каждый второй россиянин.

То, что мама ребенка так долго не могла дождаться врача лишний раз доказывает, что в медицине у нас не все ладно, недаром ведь вице-премьер Татьяна Голикова признала, что "оптимизация медицины" происходит в стране неправильно, с ошибками. Кто виноват в этом - куратор здравоохранения в правительстве "затрудняется сказать". Тем временем в здравоохранении продолжают происходить чудовищные вещи:

По инф. rosbalt.ru

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