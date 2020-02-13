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Набрать номер поликлиники 327 раз, чтобы вызвать врача ребенку. Куда такое годится?!
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2020 г.
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Жительница Златоуста сообщила, что понадобилось 327 раз набрать номер поликлиники, чтобы вызвать врача заболевшему ребенку. Об этом рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Жительнице Златоуста пришлось 327 раз звонить в поликлинику, чтобы вызвать врача больному ребенку

Как передает 74.ru, температура у двухлетней девочки поднялась вечером в субботу, когда поликлиника уже не работала. В воскресенье родители весь день звонили в регистратуру, но там не отвечали. В понедельник мать девочки начала набирать номер поликлиники в восемь утра, а дозвониться и вызвать врача ей удалось только в половине одиннадцатого, для этого ей пришлось совершить 327 звонков. Врач пришел на вызов только к вечеру понедельника.

Главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова пояснила, что в субботу врачи на вызовах работали до 14:00, в воскресенье поликлиника не работала, а в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам.

Между тем, отметим, что в 37 регионах России сейчас серьезно превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Почти везде превышен порог заболеваемости у детей 7-14 лет. На карантин по гриппу и ОРВИ в России закрыты около 4,9 тыс. школ, 280 детсадов и 63 колледжа. Еще в 4,5 тыс. образовательных учреждений на карантин пришлось закрыть отдельные классы, рассказала замглавы эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

Она добавила, что в целом в России, как и в Европе, циркулируют вирусы гриппа А и В приблизительно в одинаковых пропорциях. В последнее время эпидемиологи отмечают рост числа штамма свиного гриппа (A/H1N1-2009). Этот штамм заложен в вакцину, которой на данный момент привито 74 млн человек, или каждый второй россиянин.

То, что мама ребенка так долго не могла дождаться врача лишний раз доказывает, что в медицине у нас не все ладно, недаром ведь вице-премьер Татьяна Голикова признала, что "оптимизация медицины" происходит в стране неправильно, с ошибками. Кто виноват в этом - куратор здравоохранения в правительстве "затрудняется сказать". Тем временем  в здравоохранении продолжают происходить чудовищные вещи:

По инф. rosbalt.ru

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