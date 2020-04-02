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Малышка прожила пять лет в клинике. И вот ей нашли новую семью
По инф. polit.ru   
02 Апреля 2020 г.
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Пятилетней девочке, которая с самого рождения не покидала пределов московского перинатального центра, нашли временную семью.

Малышке, жившей с рождения в клинике, нашли приемную семью

Эта история потрясла многих. Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в клинике «Мать и дитя». Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать девочку. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Мать девочки по-прежнему уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью. Однако врачи говорят, что ребенок совершенно здоров и ему просто нужна семья.

31 марта Московский городской суд подтвердил решение Пресненского суда передать пятилетнюю девочку органам опеки и ограничить в правах ее родителей. Родители девочки, Юрий Зинкин и Татьяна Максимова, подавали аппеляцию на решение Пресненского суда. Она отклонена. В Центре опеки для ребенка подобрали замещающую семью. А родные родители будут обязаны выплачивать алименты на содержание девочки.

«Девочка ещё находится в Центре, но уже совсем скоро у неё появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», — сказала уполномоченный по делам ребенка в РФ Анна Кузнецова, добавив, что все документы будут оформлены после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Каких только историй не бывает в мире, и порой случается так, что совершенно здоровый ребенок не нужен собственным родителям. Для женщин, которые годами не могут завести малыша, это просто уму непостижимо. Героиню этой истории, 5-летнюю девочку, очень жаль: с рождения она не видела ничего кроме больничных стен. Но хочется верить, что теперь будет по-другому. Вот только родных маму и папу все равно никто не заменит... Но может быть, они еще одумаются и все закончится счастливо.

  • Еще о разных житейских историях можно почитать по ссылке.

Polit.ru

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