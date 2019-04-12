Малыш родился с огромным языком, пришлось вмешаться хирургам. Все обошлось!

Малышу из американского штата Оклахома провели операцию по уменьшению языка. Ребенок родился с генетической аномалией — его язык был вдвое больше нормального размера, пишет Daily Mail.

Малышу диагностировали макроглоссию, вызванную синдромом Беквита — Видемана. Его язык не умещался во рту, мешал ему дышать, есть и общаться. Родителям посоветовали как можно скорее прооперировать ребенка.

В итоге в ходе операции врачам удалось примерно вдвое укоротить язык младенца. Сейчас он переучивается пить, есть и общаться.

По инф. rosbalt.ru

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