Магнитогорск прощается с погибшими 31 декабря

В Магнитогорске проходят первые церемонии прощания и похороны погибших при обрушении дома 31 декабря, сообщил глава Челябинской области Борис Дубровский.

На прощание с одним из погибших — 42-летним мужчиной — в ритуальный зал пришли около ста человек. Его предадут земле в деревне Агаповка в 25 км от Магнитогорска, расходы в размере 25 тыс. рублей взяла на себя местная администрация.

Позднее в пятницу похоронят еще пятерых жертв трагедии, среди которых родители с годовалой дочерью.

В церемониях принимает участие и сам Дубровский, который сообщил, что до 5 января должны похоронить девять человек, до 7 января — 16 человек.

На траурных мероприятиях дежурят врачи скорой помощи и психологи. На поминальных обедах будут дежурить бригады неотложки.

Ранее сообщалось, что родственники опознали тела всех 39 погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске. На сайте городской администрации опубликовали полный список тех, кто так и не встретил 2019 год.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ