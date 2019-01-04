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Магнитогорск прощается с погибшими 31 декабря
По инф. rosbalt.ru   
04 Января 2019 г.
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in memorium

В Магнитогорске проходят первые церемонии прощания и похороны погибших при обрушении дома 31 декабря, сообщил глава Челябинской области Борис Дубровский.

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На прощание с одним из погибших — 42-летним мужчиной — в ритуальный зал пришли около ста человек. Его предадут земле в деревне Агаповка в 25 км от Магнитогорска, расходы в размере 25 тыс. рублей взяла на себя местная администрация.

Позднее в пятницу похоронят еще пятерых жертв трагедии, среди которых родители с годовалой дочерью.

В церемониях принимает участие и сам Дубровский, который сообщил, что до 5 января должны похоронить девять человек, до 7 января — 16 человек.

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На траурных мероприятиях дежурят врачи скорой помощи и психологи. На поминальных обедах будут дежурить бригады неотложки.

Ранее сообщалось, что родственники опознали тела всех 39 погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске. На сайте городской администрации опубликовали полный список тех, кто так и не встретил 2019 год.

По инф. rosbalt.ru

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