Льготы предпенсионерам оценены рублем: целых 1,7 тыс рублей годовой экономии!

Сохранение для лиц предпенсионного возраста льгот по уплате налога на имущество и земельного налога принесет дополнительный доход семье предпенсионера в среднем в 1,7 тыс. рублей в год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.

Как сообщает ТАСС, она также отметила, что потенциальное недополучение доходов бюджетов регионов на ближайшие десять лет, по расчетам ФНС, составит 31,2 млрд рублей. По ее словам, если в среднем посчитать дополнительный доход, который получат домохозяйства при сохранении льгот, то по налогу на имущество — это 1100 рублей на человека в год, по налогу земельному — порядка 681 рублей. То есть всего около 1700 рублей, заключила Голикова.

Напомним, что новое слово "предпенсионер" появилось в лексиконе властей буквально последние месяцы назад: так стали называть категорию людей, попавших по каток повышения пенсионного воззраста. Женщинам и мужчинам, которым предстоит теперь трудиться до до 60-ти 65-ли лет соответственно, власти стремятся сделать некие поблажки (например, их запрещено увольнять из-за возраста), вот и сохранение былых льгот - из этого числа.

По инф. rosbalt.ru

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