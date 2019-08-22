Лёд тронулся: власти решили закупить за границей психотропные лекарства для детей

Российские власти приняли решение закупить за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей, препараты планируется ввезти в конце октября. (Неужели всякий раз нужен скандал с трагедиями, чтобы власти научились проявлять здравый смысл и продумывать свои решения? Увы, похоже, что да... - прим. МГ.)

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Как заявили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Минздраву вместе с региональными властями поручено составить список необходимых психотропных препаратов, не зарегистрированных на территории России, для того чтобы поскорее обеспечить ими нуждающихся детей.

Речь, в частности, идет о таких лекарствах, как диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазаме (известен под торговым названием «Фризиум»), который в России не производится и не зарегистрирован.

При этом в настоящее время производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии, в целом в РФ обеспечено отечественными производителями. Однако пока еще не завершены мероприятия по выпуску отдельных лекарственных форм, в основном применяемых у детей — это свечи, сиропы, специальные растворы.

В секретариате Голиковой уточнили, что такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

Между тем в конце июня в России ввели запрет и на госзакупки медицинских изделий зарубежного производства. Эксперты назвали такое решение правительства настоящей катастрофой. Дело в том, что в «черный список» попали не только аппараты ИВЛ, но и аппараты с подачей обезболивания, импланты и большое количество расходных материалов импортного производства, аналогов которых пока нет в России. Как будут обстоять дела, когда, скажем, для успешной реабилитации понадобятся именно зарубежные изделия? Неужели придется тоже контрабандой их ввозить?..

Напомним, правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку для тяжелобольных детей иностранных психотропных препаратов, которые не зарегистрированы в России.

Так, жительница Москвы, получавшая заграничное лекарство для ребенка-эпилептика, проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных веществ. Ее задержали в отделении «Почты России» при получении таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум».

Однако позже транспортная прокуратура, изучив материалы уголовного дела в отношении этой женщины, признала его незаконным. Ранее ещё один такой же случай коснулся жительницы Москвы Елены Боголюбовой. Она также заказала этот препарат для больного 10-летнего сына.

Добавим, что почти половина россиян (49%) сталкиваются со сложностями, когда нуждаются в покупке лекарств, в том числе из-за отсутствия в аптеках необходимых препаратов. Таковы результаты недавнего исследования Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег».

Как отмечали эксперты, «49% респондентов исследования указали на то, что испытывают сложности с приобретением лекарственных средств», а среди основных причин назывались отсутствие денег на приобретение лекарств (55%) и отсутствие нужных препаратов (38%).

По инф. rosbalt.ru

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