Лёд тронулся: власти решили закупить за границей психотропные лекарства для детей

Российские власти приняли решение закупить за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей, препараты планируется ввезти в конце октября. (Неужели всякий раз нужен скандал с трагедиями, чтобы власти научились проявлять здравый смысл и продумывать свои решения? Увы, похоже, что да... - прим. МГ.)
Как заявили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Минздраву вместе с региональными властями поручено составить список необходимых психотропных препаратов, не зарегистрированных на территории России, для того чтобы поскорее обеспечить ими нуждающихся детей.
Речь, в частности, идет о таких лекарствах, как диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазаме (известен под торговым названием «Фризиум»), который в России не производится и не зарегистрирован.
При этом в настоящее время производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии, в целом в РФ обеспечено отечественными производителями. Однако пока еще не завершены мероприятия по выпуску отдельных лекарственных форм, в основном применяемых у детей — это свечи, сиропы, специальные растворы.
В секретариате Голиковой уточнили, что такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.
Между тем в конце июня в России ввели запрет и на госзакупки медицинских изделий зарубежного производства. Эксперты назвали такое решение правительства настоящей катастрофой. Дело в том, что в «черный список» попали не только аппараты ИВЛ, но и аппараты с подачей обезболивания, импланты и большое количество расходных материалов импортного производства, аналогов которых пока нет в России. Как будут обстоять дела, когда, скажем, для успешной реабилитации понадобятся именно зарубежные изделия? Неужели придется тоже контрабандой их ввозить?..
Напомним, правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку для тяжелобольных детей иностранных психотропных препаратов, которые не зарегистрированы в России.
Так, жительница Москвы, получавшая заграничное лекарство для ребенка-эпилептика, проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных веществ. Ее задержали в отделении «Почты России» при получении таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум».
Добавим, что почти половина россиян (49%) сталкиваются со сложностями, когда нуждаются в покупке лекарств, в том числе из-за отсутствия в аптеках необходимых препаратов. Таковы результаты недавнего исследования Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег».
Как отмечали эксперты, «49% респондентов исследования указали на то, что испытывают сложности с приобретением лекарственных средств», а среди основных причин назывались отсутствие денег на приобретение лекарств (55%) и отсутствие нужных препаратов (38%).
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Сезон отпусков для старшего поколения обычно начинается в конце августе и продолжается до середины октября. Несмотря на то, что поток отдыхающих в это время невелик, случаи потери или порчи багажа при авиапер...
С 4 августа 2019 года во всех регионах России появится новая строчка в коммунальных платежах – страхование от ЧС. Несмотря на то, что страхование носит исключительно добровольный характер, многие не знают, за...
Для повышения активности граждан России в приобретении полисов страхования от чрезвычайных ситуаций на свои дома и квартиры, Минфин предложил дополнительную мотивацию. В проекте доклада содержится более подро...
Ни для кого не секрет, что некоторые категории граждан, и пенсионеры в том числе, при наличии группы инвалидности или определённых заболеваний могут рассчитывать на ежемесячное получение лекарственных препара...
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР,...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Напомним, что радостная (вроде бы, теоретически) тема - вызывает у владельцев загородной недвижимости сложны...
Продолжая тему полагающихся пенсионерам льгот, о которых вам не расскажут представители социальных органов и прочих государственных организаций, мы освятим животрепещущий момент – медицинских привилегий. Они ...
За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответству...
Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении минимального срока владения недвижимостью при ее продаже для получения налоговой льготы. (Это не означает, что закон уже начал работать. Но, вероятно, вскор...
Многие люди, достигшие пенсионного возраста, испытывают материальные трудности. При этом они не знают, что помимо пенсии и льгот, представляемых на оплату жилищно – коммунальных услуг, они могут рассчитывать ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.