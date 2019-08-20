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Мамы-«контрабандистки»? Цена «преступления» - жизнь и здоровье ребенка!
|По инф. rosbalt.ru
|20 Августа 2019 г.
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Мамам больных ребятишек приходится очень трудно. Они вынуждены сражаться с грозными недугами своих детей, постоянно преодолевая расставленные судьбой барьеры. И вот еще одно препятствие на их пути: эти мамочки, оказывается, могут стать... преступницами, ведь иногда для спасения ребенка может понадобиться лекарство, не зарегистрированное в России. Как же быть таким женщинам? Неужели их можно поставить в один ряд с отъявленными нарушителями? Может нужно начать просто помогать, повернуться лицом к проблеме и действительно ее рассмотреть, а не для бумажной отчетности?
Законность возбуждения уголовного дела против москвички, купившей в интернете препарат против эпилепсии для сына, проверила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Напомним, женщину задержали 12 августа. Она пришла на почту за посылкой с психотропным препаратом «Фризиум», который не зарегистрирован в России. Сама женщина рассказала, что заказала лекарство через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына. Правда, по сообщению ФТС, у нее не было рецепта врача на этот препарат или заключения консилиума о необходимости его применения.
И вот утешительный вердикт.
Тот факт, что уголовное дело о контрабанде наркотиков, фигурантом которого была женщина, купившая лекарства для сына, признано незаконным — позитивное явление. Об этом РБК заявила директор детского благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Но, по ее мнению, при отсутствии «системного решения» правительства подобные уголовные дела будут возбуждаться вновь.
Глава фонда добавила, что у сына женщины, несмотря на решение прокуратуры, по-прежнему нет необходимых лекарств для лечения судорог, «как и у тысяч других детей».
По ее словам, пока не будет системного решения от правительства, будут открываться все новые уголовные дела.
Ранее Мониава рассказала о ряде уголовных дел против матерей, заказывающих по почте из-за границы лекарства, которые не лицензированы в России.