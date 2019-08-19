"Контрабандистки поневоле": сколько уже можно над мамами больных детей изголяться?

Законность возбуждения уголовного дела против москвички, купившей в интернете препарат против эпилепсии для сына, проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Мы уже писали об этой возмутительной истории: спасая ребенка, мать оказалась под преследованием "за контрабанду"...

Процесс проверки будет контролировать Генпрокуратура. В частности, специалисты будут выяснять причины, по которым у матери не было возможности купить лекарства в установленном законом порядке.

Напомним, москвичку задержали 12 августа. Она пришла на почту за посылкой с психотропным препаратом «Фризиум», который не зарегистрирован в России.

После получения к ней подошли два сотрудника с удостоверениями таможенной службы, отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Женщину продержали в отделении почты пять часов, а посылку с лекарством конфисковали.

Позднее к ней приехали с обысками, изъяли системный блок от компьютера. Дело передали в Главное следственное управление.

Похожая история произошла в середине июля с россиянкой Еленой Боголюбовой. Она также заказала из-за границы «Фризиум» для своего больного ребёнка.

Маму мальчика аналогично задержали на почте во время получения посылки. Само отправление было арестовано как контрабанда. Делом занималась таможенная служба.

«Важно, что в итоге нужного препарата у меня нет. То есть у меня больной ребенок, нужно решать проблему — у него судороги, которые сейчас ничем не купируются. И приступы учащаются. Кроме судорог это еще и сбой дыхания. На это страшно смотреть! Ребенку выкручивает руки, ноги, он кричит, ему больно... И самое страшное, что эти приступы разрушают мозг. Каждый такой случай — это ухудшение», — рассказывала ранее в интервью «Лента.ру» Елена Боголюбова.

В голове не укладывается, что мамы несчастных больных ребятишек попадают под уголовное преследование просто потому, что пытаются спасти своих больных детей. Они ведь не нарочно заказывают лекарства за рубежом... просто альтернативы-то лекарственной нет, а иностранный препарат для них - последняя соломинка...

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По инф. rosbalt.ru

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