Кошмар: внучек зарезал бабушку. Допекла, заставляя ходить в школу...

В Белгородской области девятиклассник подозревается в убийстве своей бабушки, упрекавшей его в безделье.

По данным «БелПрессы», мальчик появился в школе 3 сентября, а потом перестал ходить на занятия. Его мама в это время отдыхала на море, и дома подросток остался с бабушкой. Пожилая женщина каждый день ругала подростка, заставляя идти в школу. 7 сентября, когда бабушка опять стала его упрекать, внук схватил кухонный нож и несколько раз ударил ее. Женщина умерла на месте.

После этого подросток несколько дней не выходил из квартиры, ожидая возвращения матери. Мать вернулась 10 сентября и обратилась в полицию.

По инф. rosbalt.ru

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