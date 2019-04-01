ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Королеве Елизавете посоветовали не гонять по дорогам Англии
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

92-летняя королева Великобритании перестанет водить авто на дорогах общего пользования. Отказаться от вождения ей посоветовали сотрудники службы безопасности, пишет газета The Sunday Times.

Королеве Елизавете посоветовали не гонять по дорогам Англии

В январе в ДТП попал ее супруг, 97-летний принц Филип. Он перевернулся на своем Land Rover Freelander, устроив столкновение с еще одним автомобилем. После аварии Филипп добровольно сдал свои водительские права.

У Елизаветы II водительского удостоверения нет. Ей разрешено ездить без прав.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 