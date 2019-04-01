Королеве Елизавете посоветовали не гонять по дорогам Англии

92-летняя королева Великобритании перестанет водить авто на дорогах общего пользования. Отказаться от вождения ей посоветовали сотрудники службы безопасности, пишет газета The Sunday Times.

В январе в ДТП попал ее супруг, 97-летний принц Филип. Он перевернулся на своем Land Rover Freelander, устроив столкновение с еще одним автомобилем. После аварии Филипп добровольно сдал свои водительские права.

У Елизаветы II водительского удостоверения нет. Ей разрешено ездить без прав.

По инф. rosbalt.ru

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