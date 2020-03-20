Контрабандист-водолаз переправляет в Румынию медицинские маски. Нет, это не сюжет кино

Украинские пограничники пресекли необычный канал контрабанды медицинских масок в Румынию: дефицитные изделия через реку Тиса переправлял водолаз. Об этом в своем Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины. (Медицинские маски за последние пару месяцев стали самым ценным товаром. Оно и неудивительно: с их помощью можно защититься от коронавирусной инфекции. - прим. МГ.)
«Во время патрулирования украинского-румынского участка границы на реке Тиса пограничники отдела „Деловое“ Мукачевского отряда заметили подозрительного мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Оказалось, что это контрабандист, переправлявший за кордон медицинские маски. Злоумышленник проигнорировав требования наряда оставаться на месте и попытался скрыться. Пограничники вынуждены были дать предупредительный выстрел, после чего догнали и задержали правонарушителя», — говорится в сообщении пресс-службы.
Выяснилось, что маски в соседнюю страну поставлял 29-летний житель города Рахов Закарпатской области. До выяснения всех обстоятельств ему избрана мера пресечения в виде десятисуточного ареста.
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При этом пограничники заметили, что контрабандист сильно рисковал своей жизнью ради наживы, так как вода в Тисе холодная, а течение в это время года бурное и стремительное.
Стоит заметить, что ранее основными объекты контрабанды через границу Украины и ЕС были сигареты и бензин. Однако пандемия коронавируса внесла изменения и в этот специфический рынок.
При этом в самой Украине медицинские маски остаются в большом дефиците, а в отдельных магазинах и аптеках, как сообщают местные СМИ, их до сих пор продают с наценкой до 1000 процентов от себестоимости.
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