Чем заменить дефицитные медицинские маски? Марлей!

Вирусолог из новосибирского центра «Вектор», где проводится окончательная проверка анализов россиян на коронавирус, рассказал, чем в условиях дефицита можно заменить медицинскую маску.

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В комментарии для «МК» профессор-вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов сообщил, что как замену можно использовать марлевую повязку из 16-32 слоев. По его словам, чтобы ее сделать своими руками, можно также использовать бинт. Причем, по словам эксперта, повязку можно и даже нужно стирать, поскольку чем больше стирок она пройдет, тем лучше будет работать.

«Потому что при стирке марля „махриться“, у нее появляется больше сорбирующих волосков», — объяснил Александр Чепурнов.

Он уточнил, что повязку нужно менять, как только она увлажнится, поэтому на день можно брать с собой десять таких повязок, и стирать их все перед сном. Причем при обработке к стиральному порошку или мылу лучше добавить белизну, где содержится хлор.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что эффективность коронавируса снизится с наступлением солнечных дней, вирусолог отметил, что в этом нет уверенности.

«Да, мы знаем, что с наступлением тепла уровень острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) снижается. А они тоже передаются воздушно-капельным путем. Шансы есть. Но реально устойчивость и заразность коронавируса могут себя проявить и как-то по-другому. В Италии сейчас от плюс 15 до плюс 20 градусов. Пока им солнечная погода и тепло не очень помогли», — заметил Александр Чепурнов.

По данным на утро 18 марта число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось до 114 человек с 93-х. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Известно, что 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме. Голикова отметила, что нет никаких поводов для паники, все принимаемые властями меры носят профилактический характер». Основная задача, по словам Голиковой, — не допустить распространения инфекции в популяции.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания за последние сутки выявлены сразу в 15 регионах. Из 21 новых пациентов четверо в Москве, по двое в Самарской, Калининградской, Тверской областях, по одному в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Татарстане и Хакасии.

По инф. rosbalt.ru

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