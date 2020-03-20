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Главное — масками чиновников обеспечить, а простой люд... и обойтись может
По инф. sobesednik.ru   
20 Марта 2020 г.
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В обычных аптеках их давно не видели. Продавцам уже надоело объяснять, что медицинских масок нет в продаже. Многие сразу пишут на бумажке уведомление и вешают его на окно перед кассой. Но небывалый дефицит медицинских масок ощущают не все. Согласно сайту Госзакупок, некоторые государственные компании запаслись ими впрок. (Об обычных людях, увы, чиновники не думают... оно и неудивительно, согласитесь? Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. - прим. МГ.)

Главное — масками чиновников обеспечить, а простой люд... и обойтись может

Например, на сотни тысяч рублей маски приобрели множество отделений Пенсионного фонда РФ по всей стране. Если сложить цифры, получится, что на эти средства защиты в ПФР потратили 19,6 миллионов рублей. Самый большой контракт был заключен в Химках. ГУ ПФР №5 по Москве и МО потратило 1,7 миллионов рублей, приобретя около 6,8 миллионов масок — 68 тысяч упаковок по 100 штук. Здесь рано поняли что к чему и провели закупку ещё до начала ажиотажа — в конце февраля.

Шесть миллионов не пожалела также авиакомпания «Россия». Здесь укомплектовались 20 миллионами масок.

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А вот для нужд Российского Национального Коммерческого Банка, базирующегося в Севастополе, было выделено 3,3 миллиона рублей (17 миллионов изделий).

Самая дорогая масочная закупка — за «Центром лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы». Тут в самом начале марта вложились в маски на 200 миллионов рублей. Однако через эту структуру медицинские товары все же должны дойти до простых покупателей.

Конкурс, кстати, не проводился. Закупка у единственного поставщика была оформлена «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Поставщиком стала владимирская ООО «Компания Инновационных Технологий» («КИТ»).

До этого в истории компании таких мощных заказов не встречается. Например, в 2018 году она получила выручку в 121 миллионов рублей за весь год работы.

По инф. sobesednik.ru

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