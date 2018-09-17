Конфликт поколений по-тверски: взрослый внук пал от руки 72-летнего деда

В годе Ржеве Тверской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, задержан 72-летний местный житель.

Следователи установили, что 12 сентября подозреваемый вступил в конфликт с 24-летним внуком и, находясь в подъезде одного из домов Ржева, ножом причинил последнему увечья. В результате повреждений потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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