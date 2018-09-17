ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Конфликт поколений по-тверски: взрослый внук пал от руки 72-летнего деда
По инф. rosbalt.ru   
17 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

blood 2

В годе Ржеве Тверской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, задержан 72-летний местный житель.

Следователи установили, что 12 сентября подозреваемый вступил в конфликт с 24-летним внуком и, находясь в подъезде одного из домов Ржева, ножом причинил последнему увечья. В результате повреждений потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 