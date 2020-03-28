Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень тревожны...

«Основной механизм передачи — воздушно-капельный, и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года», — уточнил академик Николай Брико.

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В то же самое время, вВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом резком скачке в числе зараженных коронавирусом и умерших от него. Эпидемия охватила уже 201 страну мира, положительный диагноз подтвержден у 509 164 человека. При этом в большинстве стран не хватает тест-систем для составления реальной картины

Жертвами новой болезни стали уже более 23 тыс. человек, большинство из которых — в Италии и Испании

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гербейесус сообщил, что тесты четырех лекарств от коронавируса на добровольцах начнутся в ближайшее время в Норвегии и Испании. Они будут проводиться в рамках программы по выявлению наиболее эффективного лечения вируса под названием «Тесты солидарности».

Тем временем директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сделал неутешительное заявление. По его словам, на данный момент невозможно предсказать, как долго продлится пандемия.

«Перед нами большое количество сценариев. Я думаю, другой вопрос, который задают люди, как долго продлятся введенные меры, и будут ли они меняться. Мы входим в период неуверенности», — сказал он.

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Ученые из Стэндфордского университета выяснили, возможно ли заражение новым коронавирусом через воду.

Как пишет журнал Environmental Science & Technology, они установили, что поведение вирусов в окружающей среде во многом зависит от их строения. Если вокруг вируса нет слоев липидов, он может легко распространяться в воде.

При этом «убить» вирусы в воде помогают фильтры для очистки. Однако, если человек будет контактировать с водой, загрязненной фекалиями, это может привести к заражению.

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В Москве ввели в строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом.

Стационар развернут в городской клинической больнице № 15 имени Филатова и рассчитан на 1,3 тыс. коек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе его осмотра в пятницу.

По его словам, на самой крупной площадке в России будут работать 2,7 тыс. сотрудников. В пресс-службе мэрии добавили, что клиника оснащена 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО. Уточняется, что больница полностью перепрофилирована для пациентов с подозрением на COVID-2019 либо уже заболевших. При необходимости в клинику могут класть и беременных.

В настоящее время для лечения больных коронавирусом открыты отделения в восьми стационарах Москвы. Это больница в Коммунарке, ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ имени Башляевой, НИИ имени Склифосовского, ГКБ№ 67 имени Ворохобова и ГКБ № 15 имени Филатова.

Ранее власти Москвы заявляли, что в столице в ближайшее время должны быть зарегистрированы новые тест-системы, которые ускорят исследования для определения коронавируса.

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Гендиректор ВОЗ признал, что метод всеобщего карантина является неэффективным в борьбе с эпидемией. Своим мнением по поводу введенных мер в Петербурге поделилась врач-инфекционист Елизаветинской больницы Евгения Деева.

«Мое личное мнение — карантинные меры эффективны. Развивать здравоохранение — идея хорошая, но на это уйдут годы, а эпидемия у нас сейчас. Я считаю, изоляция поможет сгладить пик заболеваемости при условии, что все будет четко соблюдаться, в чем я, к сожалению, сомневаюсь, — сказала доктор. — Я от многих слышу, что люди, отпущенные на выходные, будут работать. Некоторые ночные клубы рассылают постоянным клиентам SMS-сообщения о том, что продолжают работу».

По словам Деевой, люди активно планируют выходную неделю как реальный отдых и не воспринимают ее как изоляцию. Некоторые собираются уехать в другой регион или пойти развлекаться в город. С таким отсутствием дисциплины количество зараженных может увеличиваться еще быстрее.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что властям нужно делать упор не на карантин, а на развитие системы здравоохранения и обучение медперсонала, выявление всех зараженных, увеличение количества тестов на коронавирус, достаточное количество больниц и отслеживание контактов больных.

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В России вырос спрос на медицинские маски на фоне борьбы с коронавирусом нового типа. Экотренер «Зеленого драйвера» Анастасия Гусакова рассказала, чем грозит неправильная утилизация изделий.

По словам собеседницы, одноразовые медицинские маски производят из нетканого материала — спанбонда.

«Фактически это пластик, который нельзя сдать на переработку из-за повышенного класса опасности, так как это медицинские отходы. Попадая на мусорный полигон, маска разлагается столетия и наносит вред окружающей среде. К тому же на ней может остаться вирус, что небезопасно с эпидемиологической точки зрения», — объяснила экотренер.

Гусакова рассказала о риске повторной перепродажи использованных масок недобросовестными людьми на улицах. По ее словам, это крайне небезопасно и стоит задуматься о правильной утилизации.

«Напомню, что выбрасывать их в мусор неэкологично, поскольку потом они попадут на общий полигон. Здесь советом будет разрезать изделие — потом его не смогут перепродадать или использовать бездомные. Но более правильно маски все-таки пробовать сдать в медицинские пункты в поликлиниках, больницах, так как такие учреждения обязаны иметь договор на утилизацию медицинских отходов. В итоге изделия сожгут», — изложила советы Гусакова.

При этом она рекомендует многоразовые маски из марли, хлопка или любой другой ткани, которые после использования можно прокипятить, прогладить и повторно использовать.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, подобные изделия показаны только больным и тем, кто контактирует с ними. Эффективность масок для здоровых людей не подтверждается.

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За последние сутки в Швейцарии зарегистрированы 36 смертельных случаев из-за коронавируса, число погибших достигло 197.

Федеральное управление здравоохранения сообщает уже о 12161 зараженном, с четверга были диагностированы 1447 случаев.

В зоне риска находится граничащий с Италией кантон Тичино, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 473 заболевших.

С начала эпидемии в стране прошло уже более месяцы, первый зараженный был выявлен 25 февраля. Наиболее серьезные симптомы проявляются у пациентов в возрасте старше 50 лет.

Глава федерального департамента по внутренним делам Ален Берсе заявила, что население соблюдает введенные ограничения, но прогнозы делать пока рано.

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Жертвами коронавируса в Италии стали по меньшей мере 45 медработников.

Как передает CNN со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии, вирус диагностирован примерно у 6 тыс. работников здравоохранения, 45 из них скончались

Общее число зараженных в стране, по последним данным, превысило 80 тыс. человек, умерли более 8 тыс. По оценкам Национального института здравоохранения Италии, эпидемия в стране достигнет пика в ближайшие дни.

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Новый рекорд суточной смертности от коронавируса зафиксирован в Италии — скончались еще 969 человек. Таких страшных цифр не было еще ни в одной стране.

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури сообщил, что общее число жертв подскочило до 9134 человек.

Заразились за сутки более шести тысяч человек, всего заболевших теперь — более 86,4 тысяч. При этом выздоровели 10950 человек.

Предыдущий отрицательный рекорд состоялся в минувшую субботу, когда власти сообщили о 793 смертях, после этого показатели смертности пошли на спад.

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Жителям «родины» коронавируса — китайского Уханя — снова разрешат свободно перемещаться по городу с 8 апреля. Таким образом, после двух с лишним месяцев карантина свободу передвижения получат 11 млн человек. Однако они по-прежнему испытывают опасения по поводу эпидемии и не верят данным властей.

Как пишет Le Figaro, местная студентка рассказала, что с середины февраля жильцам ее дома не разрешали даже выходить за продуктами. Они могли только спускаться в вестибюль, чтобы забрать доставленную еду.

Газета отмечает, что многие опасаются «второй волны» эпидемии после наплыва приезжих из других центров распространения вируса.

Власти КНР также признали, что «риск спорадических случаев и региональных вспышек заболевания сохраняется».

Кроме того, по результатам исследования китайских властей, около трети зараженных не испытывают никаких симптомов, но в течение трех недель могут заражать окружающих. Так, в феврале более 43 тыс. человек перенесли болезнь в самой легкой форме и не были включены в число 80 тыс. заболевших, о котороых говорилось в официальной статистике.

Портал для пожилых продолжает следить за хроникой эпидемии коронавируса. По возможности, мы собираем и публикуем полезные советы для тех, кто настроен не на панику, а на разумную борьбу за здоровье свое и близких людей.

По инф. rosbalt.ru

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