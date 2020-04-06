«Клуб Незабудка»: его встречи нужны и людям с болезнью Альцгеймера, и их родственникам

Никто не знает, какая старость нас ждет: может, мы будем в 90 лет гонять с внуками мяч на дачном участке или станем активными путешественниками, а может, нашу старость заберет болезнь Альцгеймера.

От «болезни пожилых» не застрахован никто, и это не страшилка, а реальность. Фонд Альцрус единственный в России помогает тем, кто страдает болезнью Альцгеймера и деменцией, а также их родственникам.

«Никому пакеты не отдает»

Раз в месяц фонд «Альцрус» проводит для пожилых, страдающих деменцией, и их родственников «Клуб Незабудка». «Собеседник» побывал на двух таких встречах.

К входу в зал, где проводится встреча клуба, подошел дедушка с двумя увесистыми пакетами с апельсинами, печеньками и другими вкусностями, которые он принес для своих друзей – посетителей Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка».

За ним подошли сын и невестка. «Неужели не могли помочь дедушке пакеты донести», – подумала я и была не права.

– Думаете, он вам пакеты отдаст?! – улыбнулся сын, когда я предложила дедушке отнести гостинцы на кухню.

Следом на огонек зашел еще один дедушка с дочкой и принес букет роз, чтобы раздать всем женщинам клуба. Дочь сначала помогла ему раздеться, а затем давала в руку по одному цветку и подводила к каждой посетительнице кафе. Дедушка робко протягивал цветок за цветком адресатам и получал в ответ искренние объятия.

Фонд возглавляет 37-летняя Александра Щеткина, которая знает всех подопечных по именам:

– Такие кафе для людей с деменцией есть во многих странах. А в России не было. У нас в принципе мало внимания уделяется помощи больным с деменцией и их родственникам, – рассказывает Александра, пока гости «Незабудки» пьют чай с печеньями и общаются друг с другом и волонтерами фонда. – Я узнала про проект «кафе» несколько лет назад, во время стажировки, организованной Международной ассоциацией альцгеймеровских организаций, куда входит и наш фонд.

Как выяснилось, практика создания таких «кафе» в США, Европе, Аргентине и других странах существует уже 25 лет. В 2018 году фонд решился открыть первое «кафе» в России.

«Вы где-то живете?»

– Альцгеймер-кафе – это место, в котором мы собираемся раз в месяц на 3 часа в пространстве, где накрыты столы, играет музыка, проходят мастер-классы... Наши гости общаются между собой и с волонтерами нашего фонда, задают интересующие вопросы, танцуют, поют, – рассказывает Александра.

Приехал музыкант, начал играть на гитаре, и многие подопечные вместе со своими детьми и волонтерами вышли танцевать.

Танцуют, конечно, не все: кто-то еще стесняется, кто-то в инвалидной коляске, кто-то не очень понимает, что делать – болезнь все-таки дает о себе знать.

Вышел на танцпол и мужчина, который до этого молча сидел за столом, опустив глаза. Его вывела танцевать взрослая дочь, которую отец уже давно не узнает.

Вообще, столько нежности по отношению к пожилым родителям нечасто можно увидеть.

С подопечными танцует и сама Саша:

– У нас был случай, когда во время встречи зазвучала французская песня и одна из гостей начала подпевать. Как оказалось, когда-то она была учительницей французского языка, и песня на встрече напомнила ей об этом. Для родственников это большое чудо и радость, – рассказывает Щеткина.

За одним из столов сидел дедушка. Его сын куда-то вышел, а остальные уже танцевали со своими родственниками и волонтерами, а он смотрел... Отложив фотоаппарат, я позвала его потанцевать.

– Вы где-то живете? – почему-то спросил у меня Александр, пока мы танцевали. – А я живу... у нас там аттракционы есть... Я не помню, где живу... Если я вам, такой молодой, надоел – вы только скажите.

– Нередко люди с деменцией вообще не выходят из дома. Во-первых, оставлять их на улице одних нельзя – могут просто заблудиться и потеряться. Во-вторых, родственники не всегда представляют, как вообще выйти в свет с таким больным, многие стесняются этого. В итоге общение в семье сводится к коротким бытовым диалогам: «есть хочешь?», «пойдем умываться» и так далее, а больной человек фактически постоянно находится в четырех стенах, что только усугубляет ситуацию, – рассказывает Щеткина. – Людям с Альцгеймером необходимо общение.

Кисточку есть нельзя!

Александра связала свою жизнь с фондом, конечно, не случайно. Болезнью Альцгеймера страдала ее тетя. Тогда Александра и нашла фонд «Альцрус», связалась с директором, врачом Марией Гантман и впоследствии стала президентом фонда.

Встречи «Клуба Незабудка» нужны далеко не только людям, страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией, но и их родственникам.

– На наших встречах проводятся мастер-классы по арт-терапии. Дочь и ее больная мама могут вместе рисовать, помогая друг другу, – рассказывает Александра.

– Мама, нет, это нельзя есть, – еле успела остановить 63-летняя женщина свою маму в инвалидной коляске, которая макнула кисточку в зеленую краску и хотела облизать ее.

– Людям с деменцией очень полезны занятия мелкой моторикой. Кроме того, важно, чтобы мастер-классы были максимально простыми и человек, страдающий болезнью Альцгеймера, смог выполнить задание, потому что достижение результата их вдохновляет. Гости уносят свои рисунки с собой – они им очень нравятся. Мы вместе делали самых простых куколок из ткани, ваты и бечевки. А однажды все вместе пекли пирожки: мы с волонтерами заранее подготовили тесто и начинку, а наши гости раскатывали тесто, клали начинку, и мы прямо в «кафе» выпекали пирожки, а затем и ели, – говорит Александра.

«Увидимся в двадцатых числах»

Сегодня Альцгеймер-кафе проходят не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Саратове, Брянске, Новосибирске.

– В прошлом году мы запустили уникальный бесплатный онлайн-курс, состоящий из видеолекций, для родственников людей с деменцией. Благодаря курсу люди смогут получить ответы на многие важные вопросы. За первую неделю в онлайн-школе «Альцрус» зарегистрировались почти 300 человек, – рассказывает Александра.

Кроме того, сотрудники фонда регулярно проводят «Школу заботы», на лекциях которой учат ухаживать за больными с деменцией.

...Александр, с которым я танцевала и который даже не знает, где он живет, на удивление прекрасно помнит, что встречи «Клуба Незабудка» проходят в конце каждого месяца.

– Увидимся в следующих двадцатых числах, – сказал он мне на прощание.

Как бы тяжело ни болел человек, он, наверное, все равно в какой-то степени будет иметь тягу к положительным эмоциям. И очень необходим хороший эмоциональный настрой родственникам людей, страдающих болезнью Альцгеймера или деменцией. Ведь очень страшно наблюдать, как болезнь на глазах меняет родного человека, его внешность, его мир, всю его жизнь и при этом понимать, что можешь помочь лишь минимально. Побольше бы таких клубов по стране и поменьше людей, кого может сразить страшный недуг.

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