Деменция: опасные симптомы

Старческая деменция – тяжелый симптом, который ведет к необратимым изменениям личности и потере памяти.

Приблизительно у 5% людей старше 65 лет наблюдаются тяжелые формы деменции, у 9-16% - легкие и умеренные. Чем старше человек, темы выше риск развития деменции. После 80 лет данный симптом встречается у каждого пятого.

Излечима ли деменция?

Важно понимать, что деменция – это приобретенное состояние. Как высокая температура не является сама по себе болезнью, а лишь сигнализирует о наличии инфекции в организме, так и деменция только «спутник» дегенеративных процессов в мозгу. Стать причиной деменции могут различные заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга, инсульт, алкоголизм, черепно-мозговые травмы.

Самая распространенная причина деменции – болезнь Альцгеймера. Согласно статистике, женщины более уязвимы перед грозным недугом, который не щадит даже самых умных и талантливых.

К сожалению современная медицина до сих пор не способна предложить действенные методы лечения болезни Альцгеймера. Лекарства от деменции с доказанной эффективностью не существует.

Квалифицированный уход, сбалансированное питание и правильно организованный досуг в пансионатах для пожилых «Теплые беседы» поможет замедлить развитие болезни, как можно дольше сохранить ментальные и когнитивные показатели.

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Как вовремя заметить деменцию?

Независимо от причины деменции, ее симптомы на начальном этапе практически одинаковы:

Проблемы с памятью. Человек может путаться в недавних событиях, с трудом вспоминать, что было в далеком прошлом.

Нарушения ориентации в пространстве. Больной может заблудиться даже около собственного дома.

Утрата интереса к новым событиям. В связи с прогрессирующей неспособностью обрабатывать новую информацию, человек перестает интересоваться происходящим вокруг.

Нарушение критичности. Пожилой человек все меньше отдает отчет в собственных действиях, не замечает ошибок, совершает неадекватные и нелогичные поступки.

Первые симптомы могут начать проявляться еще в преддементном состоянии, за 8 лет до начала ранней стадии заболевания. Нередко им не придают значения, связывая с физиологическим старением!

Тест на деменцию

Существуют тесты на болезнь Альцгеймера, пройти которые можно в домашних условиях:

Попросите человека запомнить 3 слова, логически не связанных. Например: «стол, паровоз, собака».

Попросите изобразить часы с круглым циферблатом, которые бы показывали без пятнадцати минут два.

Попросите назвать календарные месяцы в обратном порядке.

Попросите вспомнить 3 слова, которые были названы в начале.

Не пугайте близкого человека словами «тест», «экзамен». Проведите проверку в легкой форме беседы или предложив игру.

Болезнь Альцгеймера вылечить невозможно.

Но чем раньше вы заметите симптомы и примете соответствующие меры, тем больше шансов замедлить ухудшение когнитивных процессов, подарив человеку дополнительные годы жизни.

Важно не пропустить момент, когда больному уже становиться необходим профессиональный уход. Оптимальным вариантом будет доверить заботу о близком человеке специалистам сети пансионатов для пожилых «Теплые беседы», которые обеспечат должный медицинский уход, безопасность и достойное качество жизни.

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