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Китайцы готовятся встретить год Золотой Свиньи
По инф. "Аргументы Недели"   
13 Января 2019 г.
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По восточному календарю, в том числе по принятой в Китае традиционной астрологии, новый год Золотой Свиньи начнётся 5 февраля. Обычно в такие годы в Поднебесной наблюдается резкий всплеск рождаемости – считается, что Золотая Свинья приносит с собой богатство, и родители стремятся воспользоваться добрым предзнаменованием. Однако сейчас всё значительно сложнее.

По восточному календарю, в том числе по принятой в Китае традиционной астрологии, новый год Золотой Свиньи начнётся 5 февраля

Как считают аналитики, год Золотой Свиньи может стать для Китая переломным – он не сулит стране процветания, напоминает сайт argunenti.ru. Дело в том, что из-за беспрецедентной торговой войны с США в стране растёт неопределённость, замедляется экономический рост. Дональд Трамп фактически застал врасплох Пекин, введя огромные таможенные пошлины на значительную часть экспорта второй крупнейшей экономики мира. Это вызвало шок в КНР.

Более того, торговая война резко подняла ставки во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть большой риск, что в 2019 г. напряжённость распространится на вопросы безопасности. Проще говоря, Вашингтон и Пекин могут начать играть мускулами в Южно-Китайском море, на Тайване или в Северной Корее, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Тем не менее пока все эти проблемы не оказали большого влияния на простых китайцев. Не так давно в КНР был отменён запрет на второго ребёнка, и многие китайцы готовятся этим воспользоваться – Золотая Свинья сулит их новорождённым детям золотое будущее.

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