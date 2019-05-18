Китайские пенсионеры учатся танцам через Сеть

Быстро набирающее популярность приложение Tangdou, имеющее уже более 200 миллионов пользователей в Китае, учит местных бабушек и дедушек танцевать.

Сервис Tangdou был запущен в 2015 году пекинской команией Xiaotang Technology. Программа включает в себя учебные пособия по хореографии различных танцевальных стилей, включая китайские народные танцц, джаз, бальные танцы и даже хип-хоп, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Не так давно приложение Tangdou стало доступно и в китайской социальной сети WeChat. Проект уже принес свои владельцам прибыль в размере более 100 миллионов долларов США.

По словам представителей компании, Tangdou представляет собой новую форму социальной активности исключительно для пользователей среднего и пожилого возраста. Пожилые люди представляют одну из самых быстрорастущих демографических групп в WeChat - 63 миллиона пользователей старше 55 лет.

По инф. baba-deda.ru

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