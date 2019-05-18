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Китайские пенсионеры учатся танцам через Сеть
|По инф. baba-deda.ru
|18 Мая 2019 г.
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Быстро набирающее популярность приложение Tangdou, имеющее уже более 200 миллионов пользователей в Китае, учит местных бабушек и дедушек танцевать.
Сервис Tangdou был запущен в 2015 году пекинской команией Xiaotang Technology. Программа включает в себя учебные пособия по хореографии различных танцевальных стилей, включая китайские народные танцц, джаз, бальные танцы и даже хип-хоп, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.
Не так давно приложение Tangdou стало доступно и в китайской социальной сети WeChat. Проект уже принес свои владельцам прибыль в размере более 100 миллионов долларов США.
По словам представителей компании, Tangdou представляет собой новую форму социальной активности исключительно для пользователей среднего и пожилого возраста. Пожилые люди представляют одну из самых быстрорастущих демографических групп в WeChat - 63 миллиона пользователей старше 55 лет.
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