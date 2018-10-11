Будущее уже наступило

По дорогам общего пользования скоро поедут беспилотные автомобили, москвичи уже голосуют на блокчейне за улучшение детских площадок и улиц, а любого из наших читателей можно вычислить, просто сфотографировав на улице. О том, как некоторые новейшие технологии меняют жизнь обычных людей, расскажем ниже.

Искусственный интеллект

Компания «Едадил», поддерживающая приложение для отслеживания скидок и акций в магазинах и начисления возврата части потраченных средств, применяет искусственный интеллект, чтобы предсказывать отток аудитории на основе первых действий человека в мобильном приложении. Если пользователь готов уйти, ему делают специальные предложения, чтобы удержать его.

Банки внедряют ИИ в сферу обслуживания клиентов. Недавно глава «Сбербанка» Герман Греф и вовсе заявил, что компании, не использующие искусственный интеллект, скоро прекратят своё существование.

Искусственный интеллект, нейросети в частности, используют в беспилотных автомобилях. Технология отвечает за распознавание окружающих объектов – деревьев, знаков, пассажиров, других автомобилей. Чем больше километров накатает беспилотник, тем лучше ИИ будет справляться со сложными ситуациями. В России разработкой интеллектуальных систем занимается компания Cognitive Technologies. Их программное обеспечение специализируется на распознавании дороги и возможных препятствий на ней в плохих погодных условиях, из-за которых может быть не видно разметку. Или в случае, когда этой разметки попросту нет. ИИ предсказывает вид каждого следующего участка дороги, основываясь на предыдущем опыте и всех доступных данных, взятых из окружающей обстановки.

Облачные технологии

Облачные технологии пока не очень популярны в России, но некоторые компании уже пробуют вводить их в тестовом режиме.

Проект TradeCheck сотрудничает с крупными торговыми сетями «Пятёрочка», «Лента», «Перекрёсток». С помощью сервиса компании-производители контролируют наличие товаров в магазинах, следят за сроками их оборота, разрабатывают маркетинговые стратегии для увеличения продаж. Сначала сервис собирает данные по движению товара по торговой сети, затем получает от мерчандайзера фотографии полок с продукцией, анализирует их и формирует итоговый отчёт. Весь обмен информацией происходит на «облаке».

«Сбербанк» заключил контракт с Microsoft, по которому может предоставлять их облачные сервисы своим компаниям-клиентам. Среди них есть инструменты по распознаванию лиц, оценке клиентской удовлетворённости, информационной защите. «Альфа-банк» ещё в 2015 году перевёл на облако все бухгалтерские операции в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Сервис называется «Контур.Бухгалтерия», через него проходит отчётность, перечисляются налоги, составляются счета, накладные и договоры.

Большие данные

«Билайн» проводит интеллектуальный анализ массивов клиентских данных и с помощью искусственного интеллекта решает задачи обработки естественного языка, оценки вероятности оттока клиентов и их склонности к потреблению определённых услуг, составления стратегии для целевой рекламы и т. д.

В 2016 году петербургский фотограф Егор Цветков придумал проект Your face is big data: он фотографировал случайных людей в метро и с помощью FindFace находил их странички ВК. Проект вызвал реакцию общественности, осознавшей, что на дворе конец эпохи анонимности. Теперь технология распознавания лиц используется и в системе безопасности Москвы.

Платформу для сбора данных Palantir используют правительственные службы, чтобы раскрывать преступления и прогнозировать их. Она собирает данные ДНК, записи систем видеонаблюдения, телефонных звонков, номера автомобилей и прочую нужную для поимки преступника информацию. Сервис, например, нашёл педофила в Нью-Йорке через час после преступления.

Виртуальная реальность

В Санкт-Петербурге в Главном штабе Эрмитажа можно погрузиться в виртуальную реальность: в VR-очках посетителей ждут специальные экскурсии, которые в реальной жизни было бы невозможно или сложно организовать, – например, экскурсия с Константином Хабенским в роли проводника.

Виртуальная реальность значительно облегчает презентацию проектов, повышает продажи и эффективность рекламы. Компания DeLaval презентует своё оборудование для молочных ферм при помощи виртуальной реальности в виде AR-приложения, «оживляющего» технологические новинки компании.

Рекламное агентство Great Gonzo проводило VR-кампанию для Nescafe по продвижению продукта среди студентов. В российских вузах были организованы промозоны, где угощали кофе «три в одном» и предлагали погрузиться в виртуальную реальность. Постепенно новые технологии меняют сознание пользователей, делают выполнение бытовых и рутинных вещей проще, оставляя больше времени для саморазвития и увлечений.

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