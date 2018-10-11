Машина времени – реальность?

Физик-теоретик Бен Типпет из Университета Британской Колумбии вместе с астрофизиком Университета Мэриленда Дэвидомом Цзаном создали, по их словам, работающую математическую модель «машины времени», использующую принцип искривления пространства-времени Вселенной. Исследование и выводы учёных были опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity.
Учёные на основании общей теории относительности вывели математическую модель, которую они назвали TARDIS, или Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time («Проходимые аказуальные ретроградные зоны в пространстве-времени»). Но не спешите радоваться возможности посетить в прошлом вашу давно почившую бабушку, отмечают учёные. Есть проблема, которая не позволяет проверить верность их математической модели.
«Люди думают о путешествиях во времени как о фантастике. На самом деле мы считаем это невозможным только потому, что мы ещё не пытались это сделать на самом деле», – говорит физик-теоретик и математик Бен Типпет.
«Однако машина времени возможна, по крайней мере, математически», – добавляет учёный.
В основе модели лежит идея о наличии четвёртого измерения Вселенной, которым является время. В свою очередь это позволяет предположить существование пространственно-временного континуума, в котором различные направления пространства и времени соединены тканью Вселенной.
Теория относительности Эйнштейна связывает гравитационные эффекты Вселенной с искривлением пространства-времени, феноменом, стоящим за эллиптическими орбитами планет и звёзд. При наличии «плоского» или не искривлённого пространства-времени планеты двигались бы по прямой. Однако теория относительности говорит, что геометрия пространства-времени становится искривлённой в присутствии очень массивных объектов, заставляя их крутиться вокруг звёзд.
Типпет и Цзан считают, что изогнутым во Вселенной может быть не только пространство. Под действием объектов с большой массой изогнутым может быть и время. В качестве примера они приводят пространство около чёрных дыр.
Для проверки гипотезы учёные предлагают создать нечто вроде пузыря, который сможет нести всех, кто в нём будет находиться через время и пространство по изогнутой траектории. Если этот пузырь будет двигаться со скоростью выше, чем скорость света (по мнению учёных, это тоже математически возможно), то это позволит всем, кто будет находиться в пузыре, переместиться назад во времени.
Другими словами, внешний наблюдатель увидит две версии объектов внутри машины времени: одна версия будет развиваться вперёд во времени, другая – назад.
Звучит всё, конечно, очень интересно, однако Типпет и Цзан говорят, мы не достигли такого уровня технологий, чтобы эту гипотезу можно было проверить на практике. У нас просто нет подходящих для строительства такой машины времени материалов.
А материалы здесь потребуются экзотические. Они позволят искривить пространство-время. К сожалению, наука пока ещё не изобрела ничего подобного», – говорит Типпет.
Идея Типпета и Цзана перекликается с ещё одной идеей машины времени, так называемым пузырём Алькубьерре, в основе которого тоже должны использоваться экзотические материалы для перемещения в пространстве и времени. Только в этом случае речь идёт не о круговом движении в поле пространства-времени, а о движении путём сжатия пространства перед собой и расширения его позади.
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