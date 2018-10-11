Лайнеры из паутины

Паучья паутина известна своей необычайной прочностью. Сопротивление на разрыв сотканных членистоногими нитей может достигать 1,3 гигапаскаля.

Поскольку создавать гигантские паучьи фермы затруднительно, наука пошла другим путём, выделив гены, ответственные за производство паутины, путём расшифровки самой ДНК пауков. Выделенные гены были помещены в ДНК бактерий, и учёные «заставили» микроорганизмы вырабатывать белки, из которых формируются нити, по прочности и растяжимости не уступающие натуральным.

Благодаря своим выдающимся свойствам, паутина из лаборатории нашла применение в медицине и косметике. Например, из неё делают хирургические нити. Производители обуви догадались сделать суперлёгкие кроссовки при помощи искусственной паутины. Но теперь этот уникальный продукт может быть использован и в авиационной технике.

Стало известно о планах французских авиастроителей начать со следующего года эксперименты с искусственной паутиной, на основе которой будут созданы биополимеры для современных самолётов. Благодаря гибкости и прочности её нитей, авиапроизводители намереваются использовать паутину с целью укрепления конструкции корпуса и крыльев, заодно уменьшив массу летательного аппарата и расход топлива.

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