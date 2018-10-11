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Лайнеры из паутины
По инф. oko-planet.su   
11 Октября 2018 г.
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Паучья паутина известна своей необычайной прочностью. Сопротивление на разрыв сотканных членистоногими нитей может достигать 1,3 гигапаскаля.

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Поскольку создавать гигантские паучьи фермы затруднительно, наука пошла другим путём, выделив гены, ответственные за производство паутины, путём расшифровки самой ДНК пауков. Выделенные гены были помещены в ДНК бактерий, и учёные «заставили» микроорганизмы вырабатывать белки, из которых формируются нити, по прочности и растяжимости не уступающие натуральным.

Благодаря своим выдающимся свойствам, паутина из лаборатории нашла применение в медицине и косметике. Например, из неё делают хирургические нити. Производители обуви догадались сделать суперлёгкие кроссовки при помощи искусственной паутины. Но теперь этот уникальный продукт может быть использован и в авиационной технике.

Стало известно о планах французских авиастроителей начать со следующего года эксперименты с искусственной паутиной, на основе которой будут созданы биополимеры для современных самолётов. Благодаря гибкости и прочности её нитей, авиапроизводители намереваются использовать паутину с целью укрепления конструкции корпуса и крыльев, заодно уменьшив массу летательного аппарата и расход топлива.

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