Кто у кого заимствовал технологии?

Накладывая на Россию санкции и запретив поставки в нашу страну передовых технологий, США надеются нас ослабить, разрушить экономику и не позволить создавать передовую военную технику. Мол, будто без американских технологий нам не обойтись! А ведь на самом деле, наоборот, многим своим самым сенсационным достижениям Америка, в том числе и в военной области, обязана России.

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II

Вот самый последний пример. Как сообщил на днях в интервью ТАСС заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, часть наработок от невостребованного Россией советского самолета вертикального (короткого) взлета и посадки Як-141 использовалась при создании американского малозаметного истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II.

«Я не могу сейчас фамилии называть, это были конструкторы, руководители направлений, – поведал он. – Тогда мы встречались, мне приходилось с ними общаться, они очень жаловались на то, что эта невостребованность появилась за счет появления различных экономических трудностей. Политические решения не могли принять — а это было самым главным. Самолеты есть, проекты существуют, нужны были только команды», — рассказал эксперт.

По его словам, «за деньги наши специалисты уезжали и работали там». «Ведь это уже были потенциальные наши партнеры, а не враги или противники», — отмечает летчик. По его словам, «тогда действительно часть наработок ушла туда». «И мы их сегодня видим, кстати, в проекте F-35. Видите, как он адаптирован: и на сухопуте (короткий взлет и посадка) и на морскую (вертикальный взлет и посадка). Все у них получилось практически. Даже конфигурально они похожи (американский и российский самолеты – В.М.) немного: хвостовая часть, зона управления системами сопел. Такое есть, улавливается», — заявил генерал-майор. При этом он добавил, что лицевая часть самолета и фонари на F-35B Lightning II другие, что объясняется использованием стелс-технологий. «А у нас не было задачи такой сначала», — сказал Попов.

Летчик отметил, что России истребитель вертикального (короткого) взлета и посадки «действительно нужен», поскольку это «естественные процессы», которые «продиктованы оперативно-стратегическими задачами». В августе вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой. В 1991-1997 годах (по другим данным — 1995-1997 годы), когда Lockheed Martin (или до 1995 года — только Lockheed) и ОКБ Яковлева, разработчик Як- 141, активно сотрудничали, американская компания получила доступ к техническим документам и опытным образцам Як-141, писал в апреле журнал Task & Purpose.

Таким образом, новейший американский истребитель был создан во многом благодаря российским технологиям. Увы, произошло это в условиях развала СССР 90-х годов, резкого сокращения финансирования научных и военных разработок, а также нашей наивной веры в то, что военное противостояние прекратилось, и США для нас больше не противник, а «партнер».

Русская технология «стелс»

И таких примеров заимствования США наших высоких технологий – множество. В 1970-х года американцы создали так называемый «невидимый самолет» SR-71, построенный с применением технологии «стелс», разрекламировав его как свое «выдающееся техническое достижение». Однако позднее стало известно, что это было сделано с использованием открытия советского физика Петра Уфимцева. В 1966 году американский специалист по радарам, работавший на заводе «Локхид», наткнулся на статью П. Уфимцева в популярном советском научно-техническом журнале. В статье говорилось о том, что летательные аппараты определенного вида, сделанные из определенных материалов, определенным образом граненые и окрашенные, практически невидимы для радаров. Статья очень заинтересовала американских военных специалистов, и в США, используя нашу находку, решили построить и испытать такой летательный аппарат.

В результате в начале 1990-х годов США были изготовлены истребитель-бомбардировщик F-117 и тяжелый стратегический бомбардировщик В-2. Кстати, в создании последнего участвовал уже сам Петр Уфимцев. Когда в 1980-х годах работы по советскому «стелсу» на уфимцевских идеях в России были прекращены, обиженный конструктор эмигрировал в США...

Однако есть версия, что эта технология на самом деле была подброшена американцам умышленно, поскольку в СССР ее испытывали и решили от нее отказаться. Как минимум в двух советских КБ были построены и испытаны самолеты-невидимки разных типов. Авторитетные комиссии пришли к выводам не в пользу «невидимых» технологий. Во-первых, самолет-невидимка, изготовленный по идеям Уфимцева, из-за своей формы обладает малой скоростью и маневренностью, он плохо приспособлен к боевому маневру. Во-вторых, самолет можно обнаружить визуально и особыми высокочастотными радарами. Кроме того, при открытии бомболюков и в некоторых режимах полета он виден обычными радарами и после «засечки» может быть легко сбит.

Об этом догадались еще в 1999 году сербские специалисты ПВО, когда югославский МиГ-29 советского производства сбил американский F-117A в небе над Белградом. Сегодня эксперты в области обороны отмечают, что даже дорогостоящий самолет-невидимка F-35 не является «тайной» для китайских и российских радаров.

В-третьих, стоимость таких самолетов очень высока. Бомбардировщик B-2 стоимостью 1,157 млрд долларов является самым дорогим самолетом в истории авиации. Так что заимствовав у СССР идею советского инженера, американцы сели в ложу. Однако сам факт этого показывает, что в США многое делали не сами, а заимствовали изобретения у нас.

Полет на Луну по «трассе Кондратюка»

Известно, что даже для самого своего грандиозного технического проекта «Аполлон» – полета и высадки на Луне США использовали идеи русского инженера Юрия Кондратюка. Его настоящее имя Александр Шаргей, которое он, царский офицер, был вынужден сменить после революции, а потом пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Еще в школе прапорщиков Шаргей начал рукопись «Тому, кто будет читать, чтобы строить». В ней он, независимо от Константина Циолковского, вывел своим методом основные уравнения реактивного движения, дал схему четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе, окислителя горючего, электростатического ракетного двигателя и многое другое. Именно Шаргей первым предложил использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске, использование солнечной энергии для питания бортовых систем космических аппаратов. Ему принадлежит идея при полетах к другим планетам выводить корабль на орбиту искусственного спутника. А для отправки на них человека и возвращения на Землю применять «челнок», небольшой взлетно-посадочный корабль. В учебники вошла так называемая «трасса Кондратюка» – траектория полета космического корабля с возвратом на землю.

Во время одной из поездок в столицу инженер познакомился с Сергеем Королевым, который возглавлял тогда Группу изучения реактивного движения – ГИРД, и тот предложил ему перейти к нему на работу. Но Шаргей-Кондратюк отказался. Прочитав вопросы анкеты, которую необходимо было заполнить для поступления в ГИРД, бывший белогвардеец понял: после тщательной проверки НКВД всех данных ему грозят разоблачение и расстрел.

«Мы разыскали маленькую неприметную книжечку, изданную в России сразу после революции, – признавался доктор Лоу, задействованный в «Лунной программе» НАСА, уже после ее успешного завершения. – Автор ее, Юрий Кондратюк, обосновал и рассчитал энергетическую выгодность посадки на Луну по схеме: полет на орбиту Луны – старт на Луну с орбиты – возвращение на орбиту и стыковка с основным кораблем – возвращение на Землю». Получается, вот так, косвенно он фактически признал, что полет американских астронавтов на Луну был выполнен по «трассе Кондратюка».

Еще убедительнее в деле признания заслуг русского ученого выглядит совершенно необычный поступок «первого человека на Луне», астронавта Нила Армстронга. После своего знаменитого полета американец побывал в Новосибирске, где набрал пригоршню земли у дома, где жил и работал Кондратюк-Шаргей, отвез в США и высыпал на мысе Канаверал, месте старта ракеты на Луну...

Кто создал американскую авиацию

Но мы «поспособствовали» американцам не только в области полета на Луну и ракетной техники. Таланты из России фактически создали американскую авиацию. Всем известен сегодня Игорь Сикорский, выпускник Санкт-Петербургского политехнического института, построивший в США первый в мире вертолет. На вертолетах, на которых и ныне летают президенты США, до сих пор написано «Сикорский». Но были и другие наши соотечественники – Михаил Струков, Александр Картвели, Александр Прокофьев-Северский, которые фактически создали американскую военную авиацию. Долгие годы их считали у нас «белыми эмигрантами», «перебежчиками», «предателями», а потому об этих технических гениях в нашей стране долго было мало что известно.

Оказавшись в США, Северский создал самолетостроительную компанию «Северский эйркрафт корпорейшн». Главным ее продуктом стал разработанный им самолет-амфибия СЕВ-3, который показал отличные летные качества. На этом самолете Северский установил мировой рекорд скорости для амфибий – 290 километров в час, многие годы это достижение никто не мог побить.

Когда ВВС США объявили конкурс для замены истребителя Боинг-26, фирма Северского представила на него истребитель Р-35 и получила правительственный заказ на 77 самолетов, став одной из крупнейших самолетостроительных компаний в США. Потом он создал еще ряд успешных моделей самолетов, внедрил множество изобретений.

Другой создатель американской военной авиации, Михаил Струков, родился в Екатеринославе в дворянской семье. Революцию Струков тоже не принял, и вскоре оказался в роли эмигранта в Нью-Йорке. В США ему удалось защитить диплом инженера-строителя в Колумбийском университете и начать работать по специальности, вскоре он создал свою фирму. Когда началась война, Струкову удалось получить заказ от авиационного командования на строительство транспортных планеров. Так возникла фирма «Чейз эйркрафт компани». Ее президентом и главным конструктором стал Струков, а его заместителем – другой эмигрант из России М. Грегор (Григорашвили).

После Второй мировой войны Струков создал транспортный самолет С-123. Организовав потом компанию «Струков эйркрафт корпорейшн», он наладил производство транспортных самолетов под названием «Провайдер» – «Снабженец», которые получили особую известность во время войны во Вьетнаме своей уникальной живучестью и надежностью, став одной из «рабочих лошадок» американских ВВС. В США было произведено несколько сот таких машин, которые использовались потом также в Таиланде, Камбодже, Южной Корее.

В годы Первой мировой войны Александр Картвели служил в русской армии офицером-артиллеристом. С авиацией познакомился только на фронте и так увлекся полетами, что решил посвятить этому делу всю свою жизнь. Его направили в Париж для совершенствования летного образования, где он поступил в Высшую авиационную школу. Но из России, где свирепствовал «красный террор», приходили нерадостные вести. Как бывший царский офицер, он стал опасаться за свою жизнь, а когда стало известно, что власть захватили большевики, Картвели решил не возвращаться...

В США Картвели был назначен руководителем конструкторского бюро, где был создан мощный штурмовик Второй мировой войны «Рипаблик П-47 Тандерболт». До конца войны в США было произведено более 15 тысяч таких самолетов, при этом уровень потерь у них был меньшим, чем у других американских машин.

Около 200 «Тандерболтов» было поставлено в СССР.

Затем бюро Картвели создало один из первых американских реактивных истребителей Ф-84 «Тандерджет». Его применяли во время войны в Корее, но когда на северокорейской стороне появились советские МиГ-15, Картвели произвел срочную модернизацию своего самолета, и его скорость возросла до 1150 километров в час. Последним истребителем, созданным Картвели, стал сверхзвуковой Ф-105, который широко применялся американцами во время войны во Вьетнаме. Картвели, как авиаконструктор, получил за океаном всеобщее признание, стал членом Национальной аэронавтической ассоциации, получил степень почетного доктора наук. Кроме истребителей, он построил еще самолет-амфибию, четырехмоторный самолет-фоторазведчик с огромной дальностью полета.

Заимствовали и воровали

Но не только в авиации и космонавтике русские изобретения использовались в США. Известно, что одно из главных изобретений ХХ века – телевидение создал в США русский инженер Владимир Зворыкин. А другое чудо техники – видеомагнитофон изобрел на американской земле русский инженер Александр Понятов. А благодаря высоокооктановому бензину – изобретению русского химика-эмигранта Владимира Ипатьева – американские самолеты в годы Второй мировой войны летали быстрее немецких.

В середине 1980-х годов молодой профессор Феликс Белоярцев приступил к разработке невиданного препарата, который мог бы заменить плазму крови. Уникальный кровезаменитель получил название «Перфторан». Производить препарат начали лишь в 2016 году, однако он значительно превосходил своими характеристиками импортные аналоги, которые появились позже. Американцы еще 30 лет назад раздобыли формулу советского кровезаменителя и начали активно использовать «Перфторан» в своей практике, намекая на то, что искусственную плазму придумали именно они.

Многое американцами было у нас попросту украдено. Так в начале 1990-х в Штаты по разным каналам стало поступать огромное количество информации о секретных советских разработках, особенно в космической отрасли.

Многие считают, что благодаря этим утечкам американцы украли идею орбитального корабля. И внешний облик Dream Chaser, и технические решения напоминают проект, разработанный в СССР еще в 60-е. Оригинал – советский орбитальный ракетоплан «БОР». Впрочем, это не единственное, что Штаты «позаимствовали» у нас в этой отрасли.

В начале 90-х годов делегация из США прибыла на российский завод, где производились катапультные кресла для военных лётчиков «К-36 ДМ». Подобные кресла были изобретены в СССР ещё в 70-е годы. Американцы купили небольшую партию этих уникальных конструкций и совсем скоро стали производить «собственные», как две капли воды похожие на наши. Тогда в нашей стране были тяжёлые времена, поэтому никто снова не позаботился об оформлении патента. Американцы не заплатили ни копейки за украденную технологию.

Кстати, даже первый в мире персональный компьютер был изобретен вовсе не американской фирмой «Эппл компьютерз» и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Гороховым. Авторское свидетельство № 383005. Говорят, что и сегодня в Кремниевой долине в Калифорнии работает множество талантливых программистов и других специалистов из России. А ракетные двигатели РД-180 американцы до сих пор покупают у России, потому что сами такие пока не в состоянии производить. Нет у США и атомных ледоколов, которые давно успешно производит Россия, не смогли они пока создать и ракету с ядерным двигателем, что уже сделала наша страна.

Так что объявившие нам сегодня санкции США сами во многом именно благодаря русским «мозгам» и изобретением русских гениальных инженеров и ученых стали передовой державой, да и до сих пор не могут без них обойтись. Соединенные Штаты всегда, как правило, отличались тем, что успешно внедряли в промышленность чужие изобретения. Так может теперь объявленные ими санкции создадут условия, когда мы, наконец, начнем делать то же самое?

По инф. stoletie.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ