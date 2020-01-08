Какие блюда в ресторанах лучше не заказывать? Делимся списком

В новогодние праздники Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности отравления в ресторанах и опубликовал список блюд из «группы риска». (Как говорится, предупрежден - значит вооружен. - прим. МГ.)

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Сальмонеллез, дизентерия, кампилобактериоз, иерсиниоз, гепатит А, ротавирусная и норовирусная инфекции — такие неприятные «сюрпризы» могут подстерегать гостей в заведениях общепита.

Наибольшему риску себя подвергают любители студней и салатов с майонезом, а также заработавшей печальную славу шаурмы.

Выбирая десерты, стоит отказаться от пирожных со сливочным кремом, так как он имеет очень маленький срок годности.

Особую осторожность следует соблюдать и при заказе «сложных» мясных блюд и изделий из фарша, в том числе рулетов, котлет и паштетов.

Свежие овощи и фрукты также таят в себе риск пищевого отравления, если сотрудники заведения пренебрегают нормами гигиены.

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По инф. rosbalt.ru

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