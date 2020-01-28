Короновирус добрался до Европы: случаи заражения во Франции и Германии

В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария. Между тем российскому Роспотребнадзору поручили за два дня разработать план по профилактике и контролю за распространением нового китайского коронавируса. Поручение дал глава правительства Михаил Мишустин.

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В Германии зараженным оказался мужчина из округа Штарнберг, он изолирован и помещен под наблюдение медиков. Сообщается, что в настоящее время зараженный находится «клинически в хорошем состоянии».

В России Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек — заболевших нет. Уже разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена, которые позволяют получить результаты в кратчайшие сроки — 2-4 часа. В аэропортах введен дополнительный контроль за рейсами из Китая.

В Китае по предварительным оценкам находятся около 6 тыс. организованных российских туристов. В основном это россияне, отдыхающие на острове Хайнань .

. Туроператоры приостановили продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации в стране после соответствующей рекомендации Роспотребнадзора 25 января. Туроператоры также приостановили отправку российских туристов в Китай и осуществляют плановый вывоз своих клиентов.

до нормализации эпидемиологической ситуации в стране после соответствующей рекомендации Роспотребнадзора 25 января. Туроператоры также приостановили отправку российских туристов в Китай и осуществляют плановый вывоз своих клиентов. В Роспотребнадзоре сообщили, что по предварительным данным, новый коронавирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. При этом в мире нет случаев инфицирования коронавирусом через посылки, отправленные из Китая.

Симптомы заболевших новым коронавирусом, зародившимся в китайской провинции Ухань — лихорадка, озноб, кашель, боли в горле и мышцах, проблемы с дыханием и поражение легких. Болезнь передается воздушно-капельным путем

По данным канала Яндекс.Дзен moi-goda.ru, обсуждается также вероятность некой расовой избирательности вируса, данные эти пока совершенно недостоверны.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения вируса с «умеренного» на «повышенный». Случаи заражения уже зафиксированы в Камбодже, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Шри-Ланке и на Украине. Жертвами вируса к настоящему моменту стали 82 человека, более 2,8 тыс. заразились. В Китае наиболее сильно вирус распространен в Ухане - очага неизвестного науке заболевания. В Пекине зарегистрированы 80 случаев заражения. От пневмонии, вызванной вирусом, скончался 50-летний мужчина. Как и большинство заболевших, житель столицы привез вирус из города Ухань. Также смерть от пневмонии, вызванной вирусом, зарегистрирована на Хайнане. Под подозрением на вирус находятся несколько жителей Чехии и Перу.

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По инф. rosbalt.ru

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